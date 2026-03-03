Más Información

México llega al Clásico Mundial de Beisbol con mejor equipo que en 2023

Llegar a Grandes Ligas, el gran objetivo de Benjamín Gil

Conquistar el Clásico Mundial de Beisbol cambiaría el deporte en México

Benjamín Gil no ve rival fácil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Reforzar la seguridad en México, clave para la 'fiebre mundialista' rumbo a la Copa del Mundo 2026

Con el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en puerta, el manager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, ve el actual momento de la pelota tricolor como el ideal para brindar un impacto más allá del diamante.

El estratega aseguró que una actuación destacada de México —idealmente con un título— podría transformar el panorama del deporte en nuestro país, lo que rompería un poco con la hegemonía de otras disciplinas, como el futbol.

“Podemos cambiar a México, deportivamente”, manifestó el piloto del equipo mexicano. “Si ganamos el campeonato en el Clásico Mundial, no dudo que van a haber secciones de beisbol [en tiendas], donde van a vender guantes, bats, guanteletas y spikes... En Guadalajara y en todo el país, porque van a haber niños que van a decir ‘quiero jugar beis’”, expresó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El también timonel de los Charros de Jalisco agregó que el impacto sería masivo y daría al beisbol un crecimiento en todos los sentidos, tanto deportivo como a nivel de los medios de comunicación, que sólo se centran en la transmisión de partidos y programas de balompié.

“El crecimiento va a ser enorme, va a haber más juegos de beisbol... Quién quita y quiten uno de los programas de futbol, que hay 20 al día, y a lo mejor nos regalan dos programas de beisbol en ESPN, TV Azteca y TUDN. Va a crecer el beisbol y tenemos esa responsabilidad”, dijo.

