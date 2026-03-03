Benjamín Gil no ve rival fácil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fresco del título conquistado con los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026, el experimentado manager Benjamín Gil regresará a la palestra con el Clásico Mundial de Beisbol.

El estratega advirtió que, en el Grupo B, que tendrá actividad en Houston del 6 al 11 de marzo, no existirán juegos fáciles y que subestimar a cualquier oponente podría costar caro, más allá de que la Selección Mexicana llega con la etiqueta de favorita, después de haber conseguido el tercer lugar en la edición efectuada hace tres años.

“No hay rival chico, empezando con Gran Bretaña. En el último Clásico, le ganamos únicamente 2-1 y no vamos a menospreciarlos; para nada es un juego fácil”, declaró Gil, recordando el ajustado triunfo de 2023 en fase de grupos, contra una novena que ofreció resistencia.

“Luego viene Brasil y —a lo mejor— mucha gente piensa que son puros jugadores de futbol, pero hay una comunidad muy grande japonesa en Brasil y no dudo que haya bastantes jugadores de ascendencia japonesa representando a Brasil. Aparte, el beisbol ha crecido mucho en ese país; entonces, sabemos que lo que tienen es grandes atletas y no dudo que sea un equipo mejor de lo que mucha gente cree”, mencionó.

Gil extendió el respeto a los otros integrantes del grupo en el que estará el Tricolor: “Obviamente, Estados Unidos va repleto de estrellas, y el equipo de Italia va a ser muy buen rival, con jugadores estadounidenses que son de ascendencia italiana; entonces, no vamos a menospreciar a nadie. Nos vamos a preparar al 100% para enfrentar a los mejores de cada país y a partir de ahí te vas a tener que enfrentar a grandes equipos en cuartos de final, semifinal y final”.

México abre el 6 de marzo contra Gran Bretaña, y enfrenta a Estados Unidos tres días después, en un duelo que huele a revancha, luego de la derrota que le propinaron los tricolores, con una pizarra de 11-5, en la edición de 2023.

El domingo 8 se mide con el representativo de Brasil y cierra la fase de grupos el miércoles 11, en contra del combinado de Italia.

El objetivo es avanzar de ronda.