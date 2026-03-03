México llega al Clásico Mundial de Beisbol con mejor equipo que en 2023

El manager de la Selección Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil, proyecta un equipo superior al que alcanzó el tercer lugar en el Clásico Mundial 2023. Previo al arranque del torneo, destacó que su bullpen llegará bien reforzado, además de que la ofensiva tiene mayor madurez y balance.

“Mientras que ya no se nos caiga gente, creo que el bullpen puede ser muy fuerte, más fuerte de lo que fue hace tres años; más con el ancla de Andrés Muñoz”, afirmó el manejador sobre el cerrador mochiteco de los Mariners de Seattle, quien —con su recta de 100 millas por hora y slider devastador— se convierte en uno de los pilares en el montículo, el cual es respaldado por brazos como los de Robert García, Brennan Bernardino, Daniel Duarte y Gerardo Reyes, entre otros.

Esta profundidad en el relevo podría ser decisiva en juegos cerrados, lo que permitiría a los abridores Taijuan Walker y Javier Assad consumir innings sin exponer excesivamente a otros brazos.

“Nuestra ofensiva es más fuerte a los que fueron los principales de hace tres años. Son muy parecidos, aunque Jonathan Aranda ya fue a un Juego de Estrellas, Randy Arozarena ya fue a dos, Alejandro Kirk ha ido a dos; si recuerdan a Jarren Durán, no era ni titular, y ahora ya fue a un Juego de Estrellas... Lo catalogaron como el mejor left fielder de Las Mayores, fue el MVP del Juego de Estrellas y es un jugador mejor de los que fueron hace tres años”, resaltó, sobre la parte ofensiva.

El lineup combina poder (Joey Meneses y Rowdy Tellez), velocidad (Durán y Alek Thomas), así como balance entre bateadores derechos y zurdos, con Alejandro Kirk como receptor estelar y defensivo clave. Aunque lamentó las ausencias de Isaac Paredes y José Urquidy, Gil insistió: “Tenemos un equipo con mucho balance en cuanto a bateadores derechos y zurdos, el pitcheo. A lo mejor, no vamos a tener estrellas que teníamos, no va a estar Julio Urías, que era una estrella consolidada, pero el bullpen va a estar mucho más fuerte”.