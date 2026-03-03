Llegar a Grandes Ligas, el gran objetivo de Benjamín Gil

Benjamín Gil viene de conquistar su primera Serie del Caribe, con los Charros de Jalisco, y ahora se alista para escribir una nueva historia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde repite al mando de México; sin embargo, a largo plazo, el Matador es claro sobre otra de sus grandes ambiciones: Dar el salto como manager en las Grandes Ligas.

“Sí me veo, definitivamente, y me veo teniendo éxito. Ojalá, Dios permita, alguien me dé la oportunidad de formar parte de su organización y su comunidad”, expresó el tijuanense, de 53 años.

“Cuando llegas a un equipo, te entregas a la comunidad. Tratas de aportar y hacer cosas positivas dentro de la comunidad y obviamente con el equipo, para regalarle bonitos recuerdos y memorias a la gente de esa comunidad o a la de la ciudad de la organización”, explicó.

Pero el anhelo no es producto únicamente de sus intenciones. El manejador mexicano confesó que ya ha habido acercamientos con algunos equipos interesados en integrarlo al mando de su dougout.

“En ocasiones, sí. Hace años, hubo [acercamientos], en 2024. El año pasado hubo ligeramente. Entonces, nos entregamos al trabajo y a hacer las cosas bien”, dijo.