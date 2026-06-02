El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se declaró listo para el arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA con la activación el Comando Central, cuyos ejes rectores serán la gestión de riesgos; organización, comunicación, coordinación y colaboración entre unidades médicas; y uso eficiente de recursos para proteger la vida, brindar atención médica oportuna y mantener la continuidad de los servicios de salud.

Durante la instalación del Comando, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, indicó que se trata de un evento muy importante toda vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido la necesidad de que las instituciones públicas de atención médica se preparen ante eventos internacionales masivos.

“Se ha participado en esta preparación del gobierno de México, desde luego del sector Salud con este enfoque de gestión de riesgos, de estar atentos ante una eventualidad y la llegada masiva de personas que pudieran incrementar las altas necesidades de atención en unidades, sobre todo en servicios de urgencias”, dijo.

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Robledo Aburto destacó que se trabaja en materia de control epidemiológico y seguimiento de visitantes y aseguró que con la instalación del Comando Central el seguro social envía la señal de que las instituciones garanticen la salud y seguridad de todos los que participen en el evento deportivo.

Por su parte, Janett Alvarado González, coordinadora de Proyectos Especiales en Salud del Seguro Social, explicó que este instituto contará con un triage para determinar riesgos en cada partido del Mundial disputado en las tres ciudades sede y hará diariamente un informe ordinario de monitoreo de eventos adversos.

Detalló que se estableció un semáforo de alerta operativa con la intención de clasificar en cuatro rubros los requerimientos de servicios de salud, desde el color verde, que consiste en la operación habitual y sin incidentes relevantes, hasta la alerta roja por saldo masivo de víctimas, afectación hospitalaria, interrupción crítica o emergencia mayor, para llevar a cabo el despliegue institucional y de recursos humanos y de infraestructura necesarios.

Precisó que, como parte de la estrategia, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres del IMSS realizará el monitoreo nacional de todas las unidades médicas estratégicas con enfoque en las tres sedes mundialistas en todos los niveles de atención.

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