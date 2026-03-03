México es uno de los países que aparece en la lista estadounidense de “Mercados Notorios de Falsificación y Piratería 2025”, junto con naciones como Argentina, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Malasia, Paraguay, Perú, Filipinas, Rusia, Tailandia, Türkiye o Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, entre otros.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) aseguró que, a pesar de que la autoridad mexicana conoce los mercados de venta de productos piratas, no hay operativos que se lleven a cabo para frenar esta situación.

Agregó que la lista se conforma “a partir de las numerosas nominaciones recibidas, así como de otros aportes, como los de las embajadas de Estados Unidos, con el fin de resaltar ejemplos destacados de mercados tanto en línea como físicos donde supuestamente se trafican bienes y servicios pirateados o falsificados, en perjuicio del comercio legítimo de bienes y servicios intensivos en propiedad intelectual”.

En el texto se hace alusión a tres mercados donde se vende piratería física en México, los cuales son: El Santuario y San Juan de Dios en Guadalajara, mientras que, en la Ciudad de México se encuentra Tepito.

Para los tres casos, la USTR aseguró que “a pesar de la magnitud reportada de la falsificación, no se realizaron operativos importantes de aplicación de la ley de propiedad intelectual en 2025”, ni tampoco se realizan acciones contra los delincuentes aun cuando se observa el actuar de los criminales.

En el documento se explica que El Santuario es uno de los vecindarios más viejos de la capital de Jalisco y es de los más conocidos por la venta y distribución de drogas ilícitas, piratería, mercancía robada y medicina caducada.

El documento menciona a Tepito y al Mercado San Juan de Dios como centros clave de distribución de mercancía falsificada en la región. (03/03/26) Foto: El Gráfico

La venta de medicamentos falsificados pasa por este mercado, cuyos vendedores no solamente ofrecen ventas al menudeo, sino que también los comercializan al mayoreo, los almacenan y distribuyen, lo que genera pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas farmacéuticas.

En torno al Mercado San Juan de Dios, también conocido como Mercado Libertad, la USTR dijo que cuenta con más de 40 mil metros cuadrados de superficie y alberga a más de 3 mil locales.

La mayoría de los vendedores ofrecen calzado, ropa, productos para el hogar, medicinas, accesorios, software pirata, películas, videojuegos y equipos para estos; además, ofrecen reparación de equipos de cómputo y de videojuegos.

“A pesar de la magnitud reportada de la falsificación, no se realizaron operativos importantes de aplicación de la ley de propiedad intelectual en 2025. Los titulares de derechos reportan que el gobierno de Guadalajara es el propietario del mercado y que la actividad ilegal se lleva a cabo abiertamente, a plena vista de las autoridades”, dijo la USTR.

Sobre Tepito, la USTR señaló que “los titulares de derechos reportan que Tepito sigue siendo peligroso debido a la actividad delictiva, lo que hace casi imposible que ellos mismos puedan hacer valer sus derechos”, y añadió que no se hicieron operativos contra la ilegalidad en dicha zona.

La USTR explicó que es un mercado abierto en el centro de la Ciudad de México, pero funciona como el centro de distribución más grande para la piratería y el contrabando en toda Centroamérica, sobre todo de ropa, accesorios, productos de belleza, bienes de lujo, electrónicos, videojuegos y consolas modificadas, entre otros.

