Este martes, la Procuraduría Federal del Consumidor a través de un comunicado informó que mil 120 vehículos de los modelos Explorer 2020–2022, Bronco Sport 2021–2023, Edge 2021 y Transit 2022–2023 de la marcaCompany presentan fallas significativas para la seguridad del consumidor.

De igual forma, Ford Motor Company informó que en cuatro de sus modelos de los 2020 a 2023, presentan fallas en las que el automóvil podría dejar de funcionar, disminuir la visibilidad de quien maneja, emitir ruidos intensos, vibraciones, desplazamiento del vehículo en reposo y la disminución de visibilidad de quien maneja.

Además, declaró que la empresa inspeccionará los vehículos y realizará las actualizaciones de software necesarias, sin costo para las personas afectadas y aclaro que esta campaña se mantendrá de manera indefinida.

También, Ford Motor declaró que esta información podrá ser consultada en su página web oficial https://www.ford.mx/, y se comunicará por correo electrónico o postal a los compradores que hayan adquirido estos modelos de vehículos.

Asimismo, pone a disposición el correo electrónico, liga directa de llamados y número telefónico para los clientes:

  • atnclien@ford.com
  • https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/
  • 800 7138 466

De igual manera, informó que se encuentra alerta para hacer cumplir los llamados, poniendo a disposición a los consumidores los medios de contacto:

  • Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
  • Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx
  • Redes sociales: X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook / ProfecoOficial
