La demanda total de transporte aéreo medida en ingresos por pasajero por kilómetro se incrementó 3.8% en enero, en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Mientras que la capacidad de las aerolíneas medida en asientos disponibles por kilómetro se incrementó 3.5% contra enero del año anterior.

La demanda de vuelos internacionales aumentó 6% contra enero de 2025, mientras que el factor de ocupación, es decir, en qué porcentaje va lleno el avión, se ubicó en 82.5% para vuelos internacionales.

Lee también "La gente aprende", dice Trump sobre secretario de Transporte por cierre aéreo en El Paso; sabía "pero no le dijo a nadie": funcionario

En tanto, la demanda doméstica se incrementó apenas un 0.1% en comparación con enero de 2025, con un factor de ocupación de 81% para vuelos locales.

La demanda de transporte aéreo se vio impulsada por el Año Nuevo Lunar en Asia.

“El Año Nuevo Lunar explica la expansión de la demanda, pero los fundamentales parecen estar en su lugar y esperamos que la demanda permanezca robusta en 2026.

Lee también Asociación de Transporte Aéreo pide no elevar el cobro de combustible a las aerolíneas; propone mantener esquema de descuentos

“Los datos indican un incremento de 5.2% en la oferta de asientos a nivel global para marzo, lo que sería el crecimiento más grande desde abril de 2024”, indicó la IATA.

Sin embargo, los eventos ocurridos el fin de semana en Irán y Medio Oriente traen un poco de incertidumbre tanto en el tráfico de pasajeros como en el costo del combustible.

2025, año de menor creación de nuevas aerolíneas

“Esperamos una pronta solución de las hostilidades. Mientras tanto, es crítico que los estados respeten su obligación de mantener a los ciudadanos y a la aviación civil libre de daño”, dijo Willie Walsh, director general de la IATA, en un comunicado.

Lee también Prevén repunte leve de vuelos por Mundial 2026

La IATA agregó que, en 2025, se presentó el menor número de creación de nuevas aerolíneas desde 1999, por lo que los gobiernos que valoran la competencia deberían proteger e impulsar la conectividad aérea eliminando costos y regulaciones innecesarias.

Por regiones, en Asia-Pacífico, las aerolíneas experimentaron un incremento en la demanda de vuelos de 4.4% respecto a enero de 2025.

En Europa, la demanda aumentó 6%; en América del Norte, la demanda creció 3%; y en América Latina se presentó un incremento de 11%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc