Más Información

Año Nuevo Lunar 2026: ¿qué es y por qué Google le dedicó el doodle este 17 de febrero?; conócelo aquí

Año Nuevo Lunar 2026: ¿qué es y por qué Google le dedicó el doodle este 17 de febrero?; conócelo aquí

Eclipse Solar Anular 2026: ¿dónde seguir EN VIVO el anillo de fuego?; consulta aquí el link

Eclipse Solar Anular 2026: ¿dónde seguir EN VIVO el anillo de fuego?; consulta aquí el link

Seedance 2.0: nueva IA de China que está sembrando tensión en Hollywood; así es el programa

Seedance 2.0: nueva IA de China que está sembrando tensión en Hollywood; así es el programa

Frutas de temporada en México; ¿cuáles tienen más vitaminas y nutrientes?

Frutas de temporada en México; ¿cuáles tienen más vitaminas y nutrientes?

¿Llegaron a México? Therians organizan convivencia en CU; esta es la fecha del evento

¿Llegaron a México? Therians organizan convivencia en CU; esta es la fecha del evento

En contraste con la cultura occidental, donde else celebra el 1 de enero, en China esta celebración ocurre días después bajo la tradición del Año Nuevo Lunar, también conocido como la Fiesta de la Primavera.

Este 17 de febrero de 2026, el mundo celebra el Año Nuevo Chino, que marca el cierre de la etapa de la Serpiente de Madera y el inicio del Caballo de Fuego, un signo asociado con dinamismo, energía, valentía y decisiones firmes.

Lee también:

¿Qué es el Año Nuevo Lunar?

El Año Nuevo Lunar, también conocido como Festival de Primavera, es una de las celebraciones más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia. Esta festividad se extiende durante 15 días, convirtiéndose en la celebración más larga del calendario chino y una de las más importantes a nivel global, con más de mil millones de personas participando en ella.

La celebración por Año Nuevo Chino 2026 incluye festivales y rituales. Foto: Unsplash
La celebración por Año Nuevo Chino 2026 incluye festivales y rituales. Foto: Unsplash

Las celebraciones del Año Nuevo Chino no se limitan a China. Ciudades como Hong Kong, Taiwán, Vietnam, Londres, Nueva York y Sídney se llenan de desfiles, linternas chinas y festividades que reflejan la riqueza de la cultura oriental.

Lee también: ¿

Cada año está representado por un signo del zodiaco chino, y en 2026 le corresponde el Caballo de Fuego, un símbolo de energía, dinamismo y decisiones firmes. El zodiaco lunar combina mitología, tradición y valores culturales, con historias que explican el orden de los animales. Por ejemplo, el cerdo, último signo del zodiaco, representa riqueza y prosperidad, pese a haber llegado tarde a la fiesta según la leyenda del Emperador de Jade.

El Año Nuevo Chino también es conocido como “El Festival de Primavera” - Foto: Wu Hong/EFE
El Año Nuevo Chino también es conocido como “El Festival de Primavera” - Foto: Wu Hong/EFE

El Año Nuevo Lunar culmina con el Festival de los Faroles, una celebración de la primera luna llena del año, que incluye desfiles espectaculares, exhibiciones de linternas chinas y rituales que destacan la cultura y tradición oriental.

Google celebra el Año Nuevo Chino con un doodle especial

Cada vez que ocurre una fecha significativa, Google se suma a las celebraciones con un doodle. Este 17 de febrero, el buscador presentó una animación especial para el Año Nuevo Chino 2026, destacando al Caballo de Fuego como protagonista.

Google celebra el Año Nuevo Chino con un doodle especial. Foto: Captura de pantalla
Google celebra el Año Nuevo Chino con un doodle especial. Foto: Captura de pantalla

Los usuarios pudieron ver un logotipo interactivo de Google decorado con lámparas de papel, símbolos de la cultura china y un caballo en movimiento, representando el inicio de un Nuevo Año Lunar lleno de energía, fortaleza y prosperidad.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]