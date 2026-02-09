El período de gracia de seis meses más para que las empresas renueven las marcas registradas que tengan y eviten que infractores abusen de descuidos administrativos y se apoderen de marcas, explicaron especialistas.

El problema que se tenía es que si una empresa olvidaba renovar su registro de marca podían perderla de manera automática al cumplirse los 10 años de vigencia de sus marcas, lo que podían aprovechar infractores que producen piratería, dijeron juristas, socios de Basham Ringe y Correa.

Sobre la decisión de fines del 2025 de que tendrán período de gracia, el socio de la firma Juan Carlos Hernández Campos, añadió que “esto es especialmente relevante en el combate a la piratería, ya que evita que terceros se aprovechen de lapsos administrativos para justificar el uso no autorizado de marcas que pueden seguir siendo válidas al renovarse”.

“Si bien los tiempos administrativos de las autoridades para procesar las renovaciones de registros de marca en México han mejorado sustancialmente, pueden existir retrasos, por lo que, en la práctica, la decisión fortalece la continuidad de los derechos marcarios exclusivos y cierra espacios que antes podían ser aprovechados por infractores”, expuso.

Con este período de gracia, México está aplicando estándares similares a otros países con los que se tiene alguna relación comercial, lo que también permite planear de forma eficiente la defensa contra la piratería, ya que se cuenta con un margen adicional para renovar una marca.

El también socio de la firma, Eduardo Castañeda Montiel, dijo que al tenerse medio año más para renovar la posesión de una marca se tiene un sistema de propiedad industrial más predecible y equilibrado.

Sin embargo, dijo que se requiere un combate a la piratería con visión de largo plazo, en donde las autoridades, los titulares de derechos y la sociedad en general participen activamente.

“Es fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación entre aduanas y titulares de derechos, incluyendo bases de datos actualizadas de marcas, capacitación especializada para el personal aduanero y procedimientos más ágiles y con menos requisitos para la retención preventiva de mercancía sospechosa”.

Añadió que “el uso de herramientas tecnológicas y análisis de riesgo puede ayudar a identificar patrones de importación vinculados con productos pirata antes de que ingresen al mercado mexicano”.

