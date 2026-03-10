Más Información

Culiacán. - En una serie de revisiones continúas efectuadas por el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios, en los últimos ocho días, en el se ha logrado asegurar 15 nuevos celulares, igual número de cargadores para estos móviles, 11 chip y un modem, entre otros objetos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, en estas continuas inspecciones, entre otros objetos prohibidos que han sido encontrados en los módulos, son 30 puntas de fabricación doméstica, un radio de comunicación y tres memorias USB.

En la inspección más reciente, los hallazgos de dos celulares, cinco cargadores para estos equipos, una batería para celular y ocho instrumentos punzocortantes de fabricación doméstica, tuvieron lugar en la periferia del centro de reclusión.

Las autoridades de seguridad expusieron que van a continuar los esculques sorpresivos en este centro penitenciario, en donde ha inicio de año se descubrieron armas de fuego, cargadores y un artefacto explosivo, por lo que se han reforzado los controles.

Se informó que en cada aseguramiento se hace del conocimiento del ministerio público de la competencia para que se abra carpeta de investigación y se finque responsabilidades por el ingreso de los objetos prohibidos.

afcl/LL

