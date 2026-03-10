Miguel Alemán, Tamaulipas.- Un elemento de la Guardia Estatal perdió la vida después de una agresión contra civiles armados en el municipio fronterizo de Miguel Alemán, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer en sus páginas oficiales que, derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia que llevaban a cabo elementos de la Guardia Estatal, a la altura del ejido Los Ángeles, en el municipio de Miguel Alemán, se registró una agresión por parte de civiles armados.

"Ante esta situación, el personal operativo repelió la agresión conforme a los protocolos establecidos", alude la dependencia.

La Vocería informó que como resultado de estos hechos, se reporta la detención de un masculino, el aseguramiento de armamento, equipo táctico y el lamentable fallecimiento de un elemento de la Guardia Estatal durante el cumplimiento de su deber.

El Secretario de Seguridad de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, condenó enérgicamente el cual calificó como cobarde.

"Este acto no quedará impune. Mi total apoyo y solidaridad a su familia en este difícil momento. No daremos ni un paso atrás en nuestra misión de proteger a las y los ciudadanos", refirió el secretario.

