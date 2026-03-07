Más Información

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que su institución estableció contacto con las médicas víctimas de agresión sexual en el

Mediante su cuenta de X, Hernández Mora agregó que la Secretaría lleva el caso con las autoridades estatales "con el fin de implementar acciones que garanticen cero impunidad".

Del mismo modo reiteró el compromiso de la administración en curso para dar atención y prevención a los casos de cualquier tipo de violencia.

Denuncia de médicas

A través de un video difundido en redes sociales, una médica del Hospital Infantil de Tamaulipas denunció una agresión sexual hacia ella y otra compañera del instituto médico.

Señaló que se manifestó durante un evento dirigido a nuevos residentes de dicho nosocomio: portó una cartulina que decía “En el HIT me drogaron, me violaron y se callaron. No fue error. Fue negligencia”. Sin embargo, aseguró que no recibieron el apoyo necesario.

A raíz de dichos acontecimientos, la FGJ detuvo al hombre acusado por las víctimas; sin embargo, quedó en libertad. Posteriormente, el director del HIT, Vicente Plascencia Valadez, renunció a su cargo; anunció que tomó la decisión con el propósito de no dañar el prestigio y trabajo de la institución.

