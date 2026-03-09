Más Información
Culiacán, Sin.- La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, afirmó aseguró que no se va aplicar sanciones administrativas contra las responsables de las pintas al edificio municipal, durante la pasada celebración del Dia Internacional de la Mujer, ya que existe respeto a la libertad de expresión.
Señaló que como principal autoridad municipal comentó que durante dicho evento celebrado el domingo pasado en el puerto, estuvieron muy atentos en brindarles acompañamiento de parte de la policía municipal y de protección civil.
La primer edil de Mazatlán indicó que existe total respeto a las expresiones y conductas de las mujeres que con toda libertad salieron a las calles para efectuar diversos planteamientos, por lo que en el caso de las pintas a los edificios públicos, no se contempla aplicar sanciones de índole administrativo.
Palacios Domínguez indicó que no solo como alcaldesa, sino como mujer, comparte muchos puntos de vista con ellas, ya que falta mucho por hacer en este tema, por lo que de su parte, respeta los actos y las manifestaciones expuestas en su marcha.
Dio a conocer que hay varios temas que deben ser analizados y atendidos los cuales fueron expuestos, entre ellos, el asunto que tiene que ver con los deudores alimentarios, entre otros, como es el caso de la violencia que padecen.
