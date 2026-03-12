Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

Más Información

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, , reportó el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, una de sus dirigentes en la Costa Chica de Guerrero.

A través de redes sociales, el diputado condenó el crimen y pidió justicia para que este no quede impune. "Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos", escribió.

Asimismo, expresó su solidaridad a la familia de la dirigente y el respaldo a Alejandro Bravo Abarca, presidente del Comité Directivo Estatal PRI en Guerrero.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

