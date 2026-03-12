Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, reportó el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, una de sus dirigentes en la Costa Chica de Guerrero.

A través de redes sociales, el diputado condenó el crimen y pidió justicia para que este no quede impune. "Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos", escribió.

Asimismo, expresó su solidaridad a la familia de la dirigente y el respaldo a Alejandro Bravo Abarca, presidente del Comité Directivo Estatal PRI en Guerrero.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Condeno el cobarde asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero.



Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos.

Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia!



Mi respaldo total a @AleBravoAb,… — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) March 12, 2026

