El senador Gerardo Fernández Noroña calificó de error político de Morena no haber aceptado incluir las propuestas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que llevó al fracaso de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El expresidente del Senado advirtió que el manejo equivocado del proceso de discusión con los aliados para que transitara esta reforma lastimó a todo el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Nos lastimamos a lo tonto, están el PRI y el PAN comiendo palomitas mientras piden la intervención militar de Estados Unidos y mientras nosotros nos estamos agarrando a palos. Caray, pues alguien que me diga que eso no es un error político que me lo explique, o sea, ¿qué estamos ganando con esto?”, cuestionó.

Lee también Emite CNDH recomendación a Marina por desaparición forzada y la muerte de dos personas; hay cinco testimonios

En su video charla en redes sociales, Fernández Noroña lamentó que se desperdició la posibilidad de que el Partido Verde votara a favor de la reforma electoral, pero Morena ni el Ejecutivo quisieron ceder a planteamientos distintos para la elección de legisladores plurinominales y el financiamiento de los partidos políticos, orillando a PVEM y Partido del Trabajo (PT) a votar con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

“Yo me pregunto por qué hacemos que nuestros aliados acaben ahí votando con ellos, ¿por qué no construimos un consenso para sacar la reforma?, por qué no, si el Verde dice, oigan los 200 de representación proporcional que salgan de los 300 distritos de mayoría, y ¿por qué no aceptamos?”, recalcó.

Por otra parte, calificó de falsa y lamentables las posiciones del PT y que acabe coincidiendo con el PRI y con el PAN, no solo en la votación sino en argumentos. “Lamentable, porque no tiene razón, no es cierto lo que está diciendo, una cosa es que la propuesta de reforma no plantee sus preocupaciones… yo no voy a promover ningún sectarismo y no estoy de acuerdo en lo que dijo el PT, me parece lamentable y equivocada buena parte de lo que dijo”, señaló.

Lee también Suplente de Sergio Mayer espera trabajar más tiempo en San Lázaro; experiencia como migrante en EU le da visión de cómo legislar

“No se trataba de no ceder en que no se eligieran los puris, claro que deben ir a elección; no se trataba de que no se cumpliera en no disminuir el presupuesto, claro que hay que disminuir lo de los partidos. Pero este resultado nos lastima a todos, al movimiento, compañeros que están siendo traidores al PT y al Verde, compañeros que están indignados porque no salió la reforma electoral, y los que están pidiendo otra vez la intervención militar de Estados Unidos en México, traidores a la patria y traidores al pueblo, están aplaudiendo y siguen diciendo que estamos vinculados al narco y felicitan a los compañeros del PT y el Verde”, remató, en referencia al PAN y al PRI.

Fernández Noroña afirmó que ahora lo más importante es mantener la unidad de la 4T, superar todo sectarismo y fortalecer la cercanía con la gente.

“La verdad es que tenemos que salir de este tropiezo, tenemos que hablar con la gente, yo voy a seguir llamando a la unidad, yo soy un convencido de la unidad y no voy a hacer algo diferente”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr