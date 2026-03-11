Durante la intervención del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en el marco de la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la legisladora morenista María Damaris Silva reaccionó con gestos y muecas al agradecimiento a los líderes de los partidos PRI, PAN y MC.

Durante el uso de la palabra, previo a que se desechara la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila reconoció las diferencias entre los partidos políticos que integran al Congreso.

"A todos los grupos parlamentarios aquí presentes, Morena les expresa su respeto. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos", sostuvo el coordinador.

Lee también Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Asimismo, dijo respetar la decisión tanto de sus aliados (PT y PVEM) tanto como de la oposición (PRI, PAN, MC). Y continuó con un reconocimiento a Alejando Moreno y al coordinador Rubén Moreira, del PRI; a Jorge Romero, presidente del PAN; Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano.

En dicho momento, la diputada Damaris Silva expresó muecas de rechazo y sarcasmo a las palabras del coordinador morenista, en específico cuando este se refiere a los aportes "serios y profesionales" por parte de los dirigentes del Partido Acción Nacional.

Lee también Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc