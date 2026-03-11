Más Información
El PVEM y el PT, partidos aliados de Morena, cumplieron su palabra de rechazar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al no contar con el voto de estas fuerzas políticas, la iniciativa no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, por tanto, fue desechada.
La propuesta obtuvo 259 votos a favor, casi todos del oficialismo, y 234 en contra. Así votó cada fuerza política en San Lázaro.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, mencionó en la sesión de este miércoles que, una vez rechazada la reforma electoral, se comenzará a trabajar en el llamado “Plan B” de la presidenta Sheinbaum.
PT da revés a la reforma electoral... menos un diputado
- Aguilar Gil Lilia
- Aguilar López José Alejandro
- Albores Gleason Roberto A
- Alegría Gómez José
- Barreras Samaniego Diana
- Benavides Castaneda José A.
- Bernal Martínez Mary Carmen
- Castillo Gabino Diana
- Corral Ordoñez Jesús Roberto (El único voto a favor del PT)
- Cruz Jiménez Martha Aracely
- De La Luz Rivas María Isidra
- Del Muro García Ana Luisa
- Diaz Luis Armando
- Duran Alarcón Greycy Marian
- Elizondo Guerra Olga Juliana
- Escamilla Nora
- Espinosa Ramos Fco. Amadeo
- Flores Robles Ramon Ángel
- Galindo Alarcón Patricia
- Garay Loredo Irma Yordana
- García García Margarita
- García Hernández Jesús Fdo.
- Gloria López José
- Gómez Alarcón Amarante G.
- González Naveda Adrián
- González Soto Santiago
- Guízar Macias Fco. Javier
- Herrera Olga
- León Rosas Rosalía
- López Carrillo Vanessa
- López Ruiz José Antonio
- López Sánchez José Alejandro
- Manzanilla Téllez Emilio
- Martínez Ruiz Maribel
- Martínez Ventura Luis E
- Mejía Berdeja Ricardo S
- Montalvo Luna Jose Luis
- Moreno Hernández Brígido R.
- Olivares Mejía Gerardo
- Ortiz Rodriguez Jorge A.
- Rojo Pimentel Ana Karina
- Sanchez González Jose Luis
- Sandoval Flores Reginaldo
- Santlago Pineda Wblester
- Tęllez Marin Jose Luis
- Vázquez Calixto Javier
- Vazquez González Pedro
- Vilchis Contreras Luis
El diputado Jesús Roberto Corral Ordoñez fue el único legislador petista que respaldó la reforma electoral de Sheinbaum.
PVEM da 12 votos a favor de la reforma electoral
La mayoría del Verde desecha iniciativa presidencial
- Alatriste Cantú Adolfo
- Astudillo Suarez Ricardo
- Ávila Villegas Eruviel
- Avilés Álvarez Alejandro
- Bautista Villegas Oscar
- Benavides Cobos Gabriela
- Carbajal Méndez Liliana
- Carrillo Soberanis Juan Luis
- Cruz Peláez Fátima Almendra
- Cuanalo Araujo Jesús Martin
- De La Garza Villarreal Héctor
- De La Mora Torreblanca Marco
- Delgado Carrillo Felipe M.
- De Los Santos F. Casandra
- Duran Reveles José Luis
- Espino Suarez Mayra
- Fernández Martínez José Luis
- Fonseca Galicia Celia Esther
- Gaitán Diaz María Graciela
- Gali López José Antonio
- Gallardo García Fausto
- Gallardo Juárez Ricardo
- González Flandez Deliamaria
- Guevara Garza Carlos Alberto
- Hernández Pérez José Luis
- Herrera Borunda Javier O.
- Huerta Romero Azucena
- Madrazo Silva Carlos Arturo
- Madrid Pérez Ricardo
- Mendoza Mondragón Ma. Luisa
- Miranda Barrera Luis Enrique
- Nava García María Del Carmen
- Noyola Cervantes Ma. Leonor
- Núñez Aguilar Ernesto
- Pedroza Jiménez Héctor
- Puente Salas Carlos Alberto
- Puertos Chimalhua Jonathan
- Quiroga Trevino Luis Orlando
- Ramírez Ramos Antonio De J.
- Salomón Duran Ciria Yamile
- Sánchez Juárez Claudia
- Santana González Ana Erika
- Scherer Pareyon Julio Javier
- Trujillo Trujillo Karina A.
- Valladares Eichelmann Juan
- Villarreal Solís Gerardo
- Villatoro Osorio Jorge Luis
- Winkler Trujillo Cindy
Los 12 “rebeldes” del PVEM que dan visto bueno
- Acosta Islas Anabel
- Braña Mojica José
- Cabrera Lagunas Ma. Del C.
- Canturosas Villarreal Carlos
- Cota Cárdenas Manuel A.
- Guzmán González Denisse
- Hernández Rodríguez Blanca
- Licerio Valdes Hilda M.
- López Hernández Mario A.
- Marín Rangel Iván
- Pérez Cuellar Alejandro
- Silva Andraca Ruth Maricela
Tres diputados morenistas votan a contracorriente
Aunque la gran mayoría de la bancada morenista respaldó la iniciativa presidencial, hubo tres diputados que votaron a contracorriente de su partido. Se trata de:
- Giselle Arellano Ávila
- Alejandra Chedraui Peralta
- Santy Montemayor Castillo
Cabe destacar que del partido guinda estuvieron ausentes Jesús J. Jiménez, Iván Peña Vidal, Olga Sánchez Cordero y Manuel Espino Barrientos, quien enfrenta problemas de salud desde septiembre de 2025, cuando su bancada informó que sufrió un derrame cerebral.
Bancada del PAN, totalmente en contra
- Anaya Llamas José Guillermo
- Azuara Zúñiga David
- Balderas Trejo Ana María
- Becerra Moreno Mónica
- Borboa Becerra Omar Antonio
- Castillo Medina Nubia Iris
- Chimal García Fidel Daniel
- Cortes Mendoza David A.
- Damián Retes César Israel
- Döring Casar Federico
- Espinosa Sánchez Paola M
- Ferreyro Rosado Abril
- Arcia Jimeno Alcocer Ma.
- Garza De La Garza Samantha E
- Ginez Serrano Teres.
- Gómez Cárdenas Annia Sarahi
- Gonzáles Alonso Carmen Rocío
- Granados Trespalaclos María
- Guevara Rodríguez Miguel
- Gutiérrez Garza Blanca I
- Gutiérrez Valtierra Diana E
- Guzmán Avilés Ma. Del Rosario
- Hernández Cerón Asael
- Hinojosa Pérez José Manuel
- Huerta Villegas Genoveva
- Iñiguez Franco José Mario
- Jiménez Angulo Julia Licet
- Jiménez Delgado S. Patricia
- Kalionchiz De La Fuente T.
- Lixa Elías
- Luna Ayala Noemí Berenice
- Márquez Alcalá Laura C.
- Martínez Álvarez Elizabeth
- Martínez Cazares German
- Martínez López Paulo Gonzalo
- Martínez Terrazas Adrián
- Monraz Ibarra Miguel Ángel
- Moya Bastón Martha Amalia
- Nader Nasrallah Jesús
- Niño De Rivera Vela Homero
- Olguín Diaz Nancy Aracely
- Olivares Castaneda Amparo L.
- Ortiz Pérez Liliana
- Palacios Kuri Tania
- Pelayo Covarrubias Francisco
- Pérez Diaz Víctor Manuel
- Pérez Herrera Verónica
- Quiñones Garrido Claudia
- Ramírez Barba Éctor Jaime
- Rementería del Puerto Julen
- Rendon García Cesar A
- Rodríguez Barroso Diego A
- Rodríguez Heredia Ma. Isabel
- Rodríguez Torres Agustín
- Rubalcava Jiménez Alfonso
- Salim Alle Miguel Ángel
- Sánchez Rodríguez Ernesto
- Sosa Pichardo Roberto
- Tejeda Cid Armando
- Téllez Hernández Héctor Saúl
- Torres Cofiño Marcelo
- Torres Graciano Fernando
- Vásquez Hernández Eva Mari
- Vázquez Jiménez Alonso De J.
- Vera María Del Rosario
- Verástegui Ostos Cesar
- Zavala Gómez Margarita
PRI refrenda su rechazo a la propuesta
- Abramo Masso Jericó
- Alonso Que Erubiel Lorenzo
- Alonso Reyes Miguel A.
- Ambriz Delgadillo Humberto
- Arredondo Ramos Abigail
- Barrera Maldonado Leticia
- Betanzos Cortes Israel
- Calzada Mercado Mario
- Cantú Ramírez Andrés M.
- Castro Bello Christian
- Ceja García Xitlalic
- Chávez Velázquez Noel
- Domínguez Domínguez César A.
- Domínguez Ugarte Paloma
- Espinoza Eguía Juan Fco.
- González González Ana Isabel
- Guerra Castillo Marcela
- Gutiérrez Arroyo Hugo E.
- Gutiérrez Mancilla Carlos E.
- Jasso Nieto Ofelia Socorro
- Lara Calderón Emilio
- Meléndez Ortega Juan Antonio
- Moreira Valdez Rubén Ignacio
- Moreno De Haro Juan
- Navarro Acevedo Nadia
- Ortiz González Graciela
- Palma Cesar Víctor Samuel
- Partida Chávez Luvianka
- Piñón Rivera Lorena
- Rejón Lara Ariana Del Rocío
- Ruiz Moreno Laura Ivonne
- Sánchez Sánchez Luis Gerardo
- Sandoval Hernández Mónica
- Suárez Licona Emilio
- Yáñez Cuellar Arturo
- Zamora Gastelum Mario
Toda la bancada de MC se opone a la reforma electoral
- De Hoyos Walther Gustavo A.
- Farias Bailón Fco. Javier
- Flores Elizondo Patricia
- Gaona Domínguez Eduardo
- García León María de Fátima
- Gil Rullán Sergio
- Gómez Villalobos Tecutli
- González Franco Amancay
- Hernández García Laura
- Jiménez Zamora Mariana
- Longoria López Paola Michell
- Lozoya Santillán Jorge
- Luna Vázquez Hugo Manuel
- Mercado Castro Patricia
- Muñoz Moreno Anayeli
- Núñez Sánchez Gloria
- Ortega Pacheco Ivonne A.
- Pérez Gabino Gildardo
- Ramírez Reyes Gibran
- Reyes De La Torre Irais V.
- Ruiz Hernández Juan Armando
- Ruiz Massieu Salinas Claudia
- Salas Rodriguez Claudia G.
- Samperio Montano Juan L.
- Sánchez Rivera Miguel Ángel
- Vázquez Ahued Pablo
- Zavala Gutiérrez Juan I.
- Mendoza Arias Guadalupe Araceli
Con información de Enrique Gómez y Antonio López Cruz.*
