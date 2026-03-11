El Partido Acción Nacional (PAN) calificó este martes como un día “histórico” y aseguró que el rechazo de la reforma electoral marca el inicio de la autodestrucción de Morena.

Así lo dijo en conferencia de prensa el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

“Solamente un ciego no observa que a partir de hoy empieza una nueva era para el oficialismo; solo un ciego no lo quiere ver. En Morena misma está el germen de su autodestrucción, que así sea”, declaró.

Desde el recinto legislativo de San Lázaro, previo al inicio de la sesión ordinaria, el coordinador del PAN en la Cámara Baja, Elías Lixa, sostuvo que el proyecto se construyó sin la opinión de la oposición, por lo que advirtió que “lo que mal empieza, mal termina”.

“Lo que mal empieza, mal termina, y hoy termina la simulación de una mal llamada reforma electoral que busca desmantelar la democracia para hacer más poderosos a los del gobierno”, expresó.

A pregunta expresa sobre el riesgo de un plan B en materia electoral, que incluya modificaciones a leyes secundarias, dijo que tampoco lo apoyarían.

“Un plan B no puede ser otra cosa que retroceso y reciclar las aventuras guajiras de Pablo Gómez de desmantelar la democracia. Yo no sé si el régimen, después de ver la situación en la que está el día de hoy, quiera seguir metiéndole veneno a su propia alianza, y yo no sé hasta qué punto le quieran ver la cara a la Constitución, porque no es la Constitución cuadernillo para escribir frustraciones personales”, declaró.

Romero Herrera, advirtió que el PAN “siempre se va a poner enfrente de todo proyecto autoritario”.

“Siempre. Por más autoritario, por más intolerante, por más enojón que se convierta un régimen, el Partido Acción Nacional siempre se pondrá enfrente”, aseveró.

Finalmente, adelantó que el próximo 21 de marzo harán “el anuncio más importante en la historia reciente del PAN. “Va a ser un evento aquí en la Ciudad de México con todos los panistas, con todas las panistas, con mucha gente, ya verás; sin grandes discursos vamos a anunciar la decisión que nosotros creemos más importante desde el año 2000 por parte de Acción Nacional”, concluyó.

