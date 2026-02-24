En la discusión del dictamen de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, propuso incluir un apartado en el que se establezca que no se descontarán impuestos al aguinaldo.

“Propongo en este acto agregar un párrafo para que el aguinaldo sea reconocido en la Constitución, es decir, aguinaldo constitucional, pero también que no pueda tener reducciones, que el aguinaldo de por lo menos 15 días llegue íntegro a las familias, porque el aguinaldo es una gratificación recibida después de un año de trabajo, no es el salario, y sirve para aliviar las cargas de fin de año”, dijo en tribuna.

El panista recordó que en la reforma fiscal de 2013, varios morenistas votaron en contra de que se gravara el aguinaldo, entre ellos, el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, o la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, por lo que los llamó a apoyar su propuesta.

Lee también Corte anuncia sesiones itinerantes para “acercar justicia a la ciudadanía”; perfila iniciar en Chiapas

“(La reforma fiscal de 2013) la votó en contra el PAN porque sostuvimos que no era justo quitarle una parte del aguinaldo a los trabajadores. También la votó en contra el PT, claro. También la votaron en contra muchos legisladores que han cambiado de partido, pero no importa porque el espíritu ahí está, ¿como quiénes? Como Merilyn Gómez Pozos, como el propio Ricardo Monreal, como Ricardo Mejía, incluso como Luisa María Alcalde. Entonces, podemos en este momento darle reversa y quitarle el impuesto al aguinaldo, si de verdad estamos aquí para discutir derechos de las y los trabajadores, en lo que realmente les favorece”, expresó.

Sin embargo, la propuesta del panista fue desechada en votación a mano alzada, por los diputados de Morena y sus aliados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc