La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que con el propósito de acercar y hacer visible la función jurisdiccional a la población, así como fortalecer una cultura jurídica más incluyente y accesible, va a realizar su primera Sesión Extraordinaria en Territorio, este jueves 26 de febrero, en el municipio de Tenejapa, Chiapas.

Indicó que este ejercicio marca el inicio de una nueva etapa institucional: una Corte que no sólo resuelve desde su sede, sino que se acerca al territorio para reafirmar que la justicia es un derecho que debe sentirse cercano, comprensible y presente.

La Corte detalló que la elección de Tenejapa responde a una clara pertinencia social y territorial, ya que Chiapas alberga la tercera población indígena más grande del país, con presencia de 12 de los 68 pueblos indígenas de México.

Además, la entidad enfrenta desafíos estructurales: cerca del 70 % de su población vive en situación de pobreza multidimensional

Destacó que trasladar el Pleno a un municipio cuya población es mayoritariamente indígena con predominio tzeltal es una decisión que refrenda el compromiso del Máximo Tribunal con el acceso efectivo a la justicia en contextos donde convergen diversidad cultural, desigualdad social y brechas históricas en el ejercicio de derechos.

Con fundamento en el artículo 9 del Reglamento de Sesiones de la SCJN y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución, el Alto Tribunal sesionará fuera de la Ciudad de México, bajo la convicción que la justicia se fortalece cuando se construye desde el territorio y cuando sus debates son accesibles para todas las personas, sin importar su ubicación geográfica.

La sesión permitirá que la ciudadanía conozca, en su propio entorno, el análisis y la deliberación que realizan las ministras y los ministros en el Pleno.

La Corte subrayó que envía un mensaje contundente: la justicia constitucional no pertenece al centro del país, sino a toda la nación, en especial a quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ejercer sus derechos.

