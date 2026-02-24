La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión dictada por un juez de control.

Por unanimidad, fue aprobado el proyecto de la ministra ponente Lenia Batres Guadarrama, que planteó no amparar al exgobernador señalado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“El proyecto propone revocar la sentencia recurrida, negar el amparo contra la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022, emitida por el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México y con residencia en Almoloya de Juárez y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo”, manifestó la ministra Batres Guadarrama.

En su intervención el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la resolución fortalece el criterio jurisprudencial que impide a los jueces de amparo reemplazar al juez de control, pero les permite revisar la legalidad de sus determinaciones.

La ministra Lenia Batres en sesión del pleno de la Suprema Corte del pasado 10 de febrero de 2026. Foto: SCJN

“La SCJN responde al poder”: Cabeza de Vaca

Tras la resolución del Alto Tribunal, el exgobernador respondió en redes sociales que esta decisión del Poder Judicial no responde a la ley, sino al poder.

En un video publicado en sus redes sociales, acusó que se le persigue por enfrentar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y por supuestamente exhibir el huachicol fiscal, delito que calificó como “la red criminal y de complicidad política más grande de la historia”.

“La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial, sino someterlo para usarlo a su conveniencia política contra quien se opone, contra aquellos que no nos doblamos”, expresó.

Según Cabeza de Vaca, durante años se realizaron maniobras y presiones políticas para mover su asunto y colocarlo en manos afines al gobierno.

Hoy quedó claro: la @SCJN no responde a la ley, responde al poder; ni ellos se pudieron poner de acuerdo en su determinación.



Por este motivo, arremetió contra el actual Alto Tribunal, al que acusó de llegar gracias a acordeones electorales difundidos de manera ilegal por “ellos mismos”.

“Casualmente le llegó a la ministra Lenia Batres Guadarrama [el asunto] y sacaron una resolución a modo. No les interesa la justicia; les interesa perseguir a un opositor”, dijo.

El exgobernador señaló, sin presentar ninguna prueba, que el huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas de Morena y para sellar un pacto con el crimen organizado.

“El daño que Morena le ha hecho al país es imperdonable. Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria”, adelantó.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por delitos de delincuencia organizada, reiteró que no se dobla ni se vende y afirmó que este juicio no es definitivo, ya que no se le ha imputado ningún ilícito.

