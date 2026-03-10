Ante el riesgo de que Morena retire de la bancada del Partido Verde a los senadores que le “prestó”, en caso de que esta fracción vote contra la reforma electoral, su coordinador Manuel Velasco Coello advirtió que es decisión de cada legislador permanecer o no en los grupos parlamentarios.

“Mira, los que desean estar en la bancada del Verde son bienvenidos, y los que no deseen es una decisión de ellos. Yo no puedo hablar por terceras personas, es una decisión de ellos y nosotros somos respetuosos. Cada quien tiene la libertad de ejercer su derecho”, respondió en entrevista.

Dijo que aunque se mantiene un desacuerdo en una pequeña parte de la iniciativa, relacionada con los plurinominales y el financiamiento a partidos, “todavía hay espacio para la reflexión, nosotros tenemos comunicación permanente con la secretaria de Gobernación y buscamos los acuerdos”.

Afirmó que pese a los diferendos por esta iniciativa, “hasta estos momentos la alianza Morena-PVEM-PT se mantiene y nosotros esperamos que se mantenga”.

Por otra parte, aunque aclaró que en los diálogos con Morena sobre la reforma electoral no se puso sobre la mesa el tema de las candidaturas en los estados que renovarán gubernatura en 2027, pidió que el partido guinda incluya a las y los aspirantes del Partido Verde en las encuestas para definir a las y los candidatos.

“Lo único que nosotros hemos planteado es que el método que ellos han elegido, que sean por encuestas, que las compañeras y los compañeros (del Verde) puedan participar dentro de esas encuestas. Y si ganan, que se respete y puedan encabezar el proyecto”, declaró.

