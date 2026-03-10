Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Ante el riesgo de que Morena retire de la bancada del Partido Verde a los senadores que le “prestó”, en caso de que esta fracción vote contra la , su coordinador Manuel Velasco Coello advirtió que es decisión de cada legislador permanecer o no en los grupos parlamentarios.

“Mira, los que desean estar en la bancada del Verde son bienvenidos, y los que no deseen es una decisión de ellos. Yo no puedo hablar por terceras personas, es una decisión de ellos y nosotros somos respetuosos. Cada quien tiene la libertad de ejercer su derecho”, respondió en entrevista.

Dijo que aunque se mantiene un desacuerdo en una pequeña parte de la iniciativa, relacionada con los plurinominales y el financiamiento a partidos, “todavía hay espacio para la reflexión, nosotros tenemos comunicación permanente con la secretaria de Gobernación y buscamos los acuerdos”.

Lee también

Afirmó que pese a los diferendos por esta iniciativa, “hasta estos momentos la alianza Morena-PVEM-PT se mantiene y nosotros esperamos que se mantenga”.

Por otra parte, aunque aclaró que en los diálogos con Morena sobre la reforma electoral no se puso sobre la mesa el tema de las candidaturas en los estados que renovarán gubernatura en 2027, pidió que el partido guinda incluya a las y los aspirantes del Partido Verde en las encuestas para definir a las y los candidatos.

“Lo único que nosotros hemos planteado es que el método que ellos han elegido, que sean por encuestas, que las compañeras y los compañeros (del Verde) puedan participar dentro de esas encuestas. Y si ganan, que se respete y puedan encabezar el proyecto”, declaró.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]