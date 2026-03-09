De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será discutida y votada en la Cámara de Diputados este martes 10 de marzo, mediante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral.

En comisiones, la iniciativa presidencial podría ser fácilmente aprobada, debido a que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con mayoría simple.

En caso de ser avalada, el miércoles 11 de marzo la reforma electoral de Sheinbaum sería votada en el pleno de San Lázaro, en donde requeriría más de 70 votos de otras fuerzas políticas para ser aprobada, según las estimaciones de Ricardo Monreal Ávila, coordinador morenista en la Cámara Baja.

El futuro de la iniciativa es incierto, debido a que no se cuenta con el apoyo de los partidos aliados de Morena: PT y PVEM, cuyos legisladores han anunciado que no acompañarán el proyecto.

Para ser avalada, la reforma requiere de la mayoría calificada. Es decir, aproximadamente 330 votos para ser constitucional.

Ante la negativa del PT y el PVEM, Monreal Ávila dijo el pasado 5 de marzo en conferencia de prensa que el desencuentro entre partidos es temporal y correspondiente a un acto legislativo, que no pone en riesgo la elección intermedia de 2027 ni la elección nacional de 2030.

Por otro lado, los partidos de oposición han adelantado su rechazo a la reforma electoral de Sheinbaum Pardo. La bancada del PAN garantizó que el oficialismo se niega a discutir el problema más grave que enfrenta la democracia mexicana, que es “la participación del crimen organizado en las campañas y candidaturas”.

A la vez, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, expresó vía comunicado el pasado domingo que la iniciativa es “autoritaria, regresiva y engañosa”, por lo que la bancada tricolor no la acompañará.

La iniciativa de Sheinbaum Pardo propone modificar la forma de elegir a los diputados de representación proporcional, reducir el presupuesto a partidos políticos y regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales.

