Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, anunció que en los próximos días, después de que se discuta y vote la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, analizarán la iniciativa en la misma materia propuesta por la organización civil “Salvemos a la Democracia” que encabeza Claudio X. González.

“Nosotros estaremos trabajando, nuevamente, las siguientes semanas para presentar un dictamen en particular sobre esa iniciativa. Esa reforma no se está tocando en su conjunto, porque tomamos la decisión de no mezclar dichas propuestas”, explicó.

El diputado morenista señaló que dicha iniciativa fue la única, de todos los proyectos de reforma electoral, que cumplió con los requisitos legales, es decir, el número de firmas y el procedimiento. Y dijo que buscan que el pleno la vote también en este periodo de sesiones.

“Estamos revisando con (la Comisión de) Puntos Constitucionales cuándo estaríamos entrando a la revisión de ese documento, pero lo haremos en este mismo periodo para presentarlo a comisiones y votarlo en este mismo periodo”, refirió.

Detalló que la iniciativa de la organización civil es diferente en unos puntos, a la del Ejecutivo, por lo que tomaron la decisión de analizarlas y votarlas por separado.

“La mayoría de la propuesta que viene en la propuesta de Salvemos la Democracia son diferentes, son pocos los puntos constitucionales y más son en leyes secundarias”, dijo.

En cuanto a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, manifestó que mañana se votará y aprobará el dictamen en las comisiones unidas, y prevén que se discuta en el pleno el próximo miércoles.

“Como ustedes saben, un dictamen para pasar a pleno necesita mayoría simple. Pensamos que prácticamente, de acuerdo a la normatividad, Morena tendría la mayoría simple en comisiones, por lo que se da el escenario para estarlo subiendo el día miércoles a pleno”, dijo.

