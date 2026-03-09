La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador haya sido hospitalizado en la Ciudad de México, luego de que durante el fin de semana circulara en redes sociales una versión que afirmaba que había ingresado al Hospital Militar.

Cuestionada en su conferencia matutina sobre el incremento de noticias falsas, la Mandataria federal aseguró que dicha información es completamente falsa y criticó la difusión de ese tipo de contenidos por parte de comunicadores.

“Primero la irresponsabilidad de algunos comunicadores y lo digo con todas sus letras, Jorge Fernández Menéndez. Él fue quien estuvo difundiendo que el presidente había entrado al hospital militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso”, señaló.

Sheinbaum Pardo cuestionó que un periodista publique información sin verificar y consideró que se trata de una actitud irresponsable.

Lee también "Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

“¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, que está comprometido con la verdad, pueda difundir una noticia de este tipo? Es irresponsable, por lo menos es irresponsable”, expresó.

Campañas de desinformación buscan afectar la imagen de México: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo también sostuvo que la difusión de este tipo de contenidos forma parte de campañas de desinformación que, afirmó, buscan afectar la imagen del país.

“¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país, porque no es dañar al presidente, es dañar al país, afectar a México”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que tras un operativo en Jalisco relacionado con la detención de un presunto integrante de la delincuencia organizada, también circularon imágenes y versiones falsas en redes sociales que incluso generaron cuestionamientos de diplomáticos extranjeros.

Lee también En marcha del 8M, mayoría de las manifestaciones por fueron pacíficas, destaca Sheinbaum

Ante este panorama, la Presidenta llamó a la población a no dar por cierta toda la información que circula en redes sociales y a mantener una postura crítica frente a los contenidos digitales.

Asimismo, recordó que su propuesta de reforma electoral plantea que, durante campañas, las imágenes o contenidos generados con inteligencia artificial deben advertir claramente que se trata de material creado con esa tecnología, con el fin de evitar engaños.

“Se puede publicar, pero que diga que es uso de inteligencia artificial, para que la gente pueda conocer de mejor manera que no son imágenes reales”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr