Este lunes 09 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.
Nación 09:09 AM
Es un símbolo que una mujer llegue a la Presidencia: Sheinbaum
"Es un símbolo que una mujer llegue a la Presidencia", dice Sheinbaum sobre el avance de mujeres en puestos laborales.
Nación 09:01 AM
Sheinbaum sobre marcha del 8M
La Presidenta recalca que la marcha del 8M fue pacífica en todos los estados, salvo por un grupo minoritario de mujeres que hicieron daños, con lo que, señala, no está de acuerdo.
Nación 08:55 AM
Reconocimiento a mujeres
La Presidenta explica que ayer decidió ir con las mujeres de las Fuerzas Armadas porque nadie suele darles reconocimiento. Adeanta que a lo largo del mes también irá con diferentes ramas de mujeres.
Nación 08:28 AM
Sheinbaum recorre Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México
Junto con Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, Clara Brugada, David Kershenobich, titular de Salud, recorren el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México.
Anuncia que a partir de hoy ya se encuentra en operación.
Nación 08:25 AM
Programa universal para detección de cáncer de mama
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirma que el hospital va a jugar un papel trascendental para hacerle justicia a las mujeres, para luchar contra el cancer "juega un papel fundamental para salud y para salvar la vida de las mujeres", afirma.
Informa que la Ciudad está impulsando un programa universal de detección de cáncer de mama; señala que este año van a llevar a cabo medio millón de mastografías.
Nación 08:19 AM
Niños detienen Quién es quién en loss precio para saludar a la presidenta Sheinbaum
Mientras el titular de Profeco presenta su sección, niños interrumpen brevemente para saludar a la presidenta Sheinbaum Pardo.
Nación 08:16 AM
"Quién es quién en los precios"
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta el "Quién es quién en los precios".
Nación 08:15 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señala que el hospital desde donde se transmitirá la mañanera es una idea que se tiene desde que ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Destaca que después de ser abandonado, se rehabilitó con la aportación de Grupo Modelo de 100 millones de pesos.
