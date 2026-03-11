Luego de que la propuesta de reforma electoral avanzó en comisiones con votos en contra del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esperará el debate legislativo en la Cámara de Diputados, aunque sostuvo que ya cumplió con el compromiso de presentar la iniciativa.

La Mandataria federal expresó en conferencia que se siente satisfecha por haber enviado la reforma, al señalar que fue una promesa realizada durante su campaña y retomada dentro de los 100 puntos presentados en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora. Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa (…) nosotros cumplimos y para mí eso es muy importante”, dijo.

Explicó que la propuesta recoge demandas ciudadanas relacionadas con la reducción de recursos económicos destinados a la política y con que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a sus partidos.

Sheinbaum Pardo indicó que esperará el resultado del proceso legislativo y adelantó que, una vez concluido el debate, su gobierno podría presentar nuevas iniciativas.

"(...) nosotros cumplimos y para mí pues eso es muy importante. Y ya después del debate y del resultado, pues ya presentaremos otras iniciativas", indicó.

