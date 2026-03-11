Más Información
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) anunció un nuevo relanzamiento del PAN que va más allá del nuevo logo del partido. En redes sociales aseguró será el anunció más importante del blanquiazul en los últimos años donde, dijo, se regresará al origen del partido.
En video expuso: “Cuando dijimos que relanzábamos al PAN, no nos referimos sólo a un nuevo logo. Nos referimos a nuevas decisiones y esas decisiones van en serio”.
“El próximo sábado 21 de marzo haré el anuncio literal más importante de los últimos años que haya hecho Acción Nacional. Solo te anticipo, Acción Nacional regresa a su origen y tomará el rumbo que lo hará más fuerte que nunca. Así es que nos vemos el 21 de marzo”, indicó en un video.
En el corto video aparecen de fondo imágenes con el nuevo logo del PAN que fue presentado en el relanzamiento del partido ocurrido el 18 de octubre del 2025, así como imágenes de Manuel Gómez Morín, fundador del partido.
