Más Información

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

Suman mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente; su integridad no ha sido afectada: SRE

Suman mil 55 mexicanos evacuados de Medio Oriente; su integridad no ha sido afectada: SRE

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional () anunció un nuevo relanzamiento del PAN que va más allá del nuevo logo del partido. En redes sociales aseguró será el anunció más importante del blanquiazul en los últimos años donde, dijo, se regresará al del partido.

En video expuso: “Cuando dijimos que relanzábamos al PAN, no nos referimos sólo a un nuevo logo. Nos referimos a nuevas decisiones y esas decisiones van en serio”.

Lee también

“El próximo sábado 21 de marzo haré el anuncio literal más importante de los últimos años que haya hecho . Solo te anticipo, Acción Nacional regresa a su origen y tomará el rumbo que lo hará más fuerte que nunca. Así es que nos vemos el 21 de marzo”, indicó en un video.

En el corto video aparecen de fondo imágenes con el nuevo logo del PAN que fue presentado en el relanzamiento del partido ocurrido el 18 de octubre del 2025, así como imágenes de Manuel Gómez Morín, fundador del partido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]