El senador Félix Salgado Macedonio advirtió que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) quedarán en el “muro de la traición” por votar en contra de la reforma político-electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que ahí se pondrá en el muro de la traición […] Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la transformación, y luego de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás”, afirmó al ser cuestionado sobre la postura de los partidos aliados del oficialismo.

En entrevista de medios, el legislador dijo que Morena debe ya "sacudirse" de los malos hábitos y de los "usos y costumbres", para corregir prácticas dentro de la vida política del movimiento.

El legislador morenista sostuvo que el rechazo de los aliados a la iniciativa presidencial confirma una ruptura con los principios del movimiento que encabeza Morena, porque eso es dar la espalda a los ideales de la Cuarta Transformación.

Para Salgado Macedonio, el actual sistema representa un exceso que beneficia a partidos pequeños y a dirigentes que obtienen cargos sin ganar elecciones.

“¿Quién quiere una lista de 200 plurinominales en una Cámara de 500 diputados? Eso es un exceso de la falsamente llamada democracia”, sostuvo.

Además, acusó que detrás de la resistencia a la reforma electoral podría haber intereses económicos y políticos, pero advirtió que “se les va a acabar el negocio de los plurinominales, el dineral que reciben los partidos es una millonada”.

Noroña rechaza calificar como traición postura de PT y PVEM

En contraste, el senador Gerardo Fernández Noroña, entrevistado por separado, rechazó calificar como traición la postura del PT y del PVEM, y advirtió que atacar a los aliados podría debilitar al bloque gobernante rumbo a los próximos procesos electorales.

“Vamos a ir juntos en 2027. ¿Para qué lastimamos a nuestros aliados endilgándoles calificativos que además no aplican?”, cuestionó.

La también morenista Margarita Valdez sostuvo que las diferencias legislativas son normales dentro de una coalición y defendió el derecho de cada partido a fijar su postura.

“Ellos son un ente diferente a Morena, tienen sus intereses y sus estatutos. Están en todo su derecho de decidir si apoyan o no”, reconoció.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza, también de la bancada guinda, afirmó que el movimiento debe mantenerse plural y abierto a quienes compartan su objetivo central, que es consolidar un Estado constitucional de bienestar que garantice derechos para todas y todos los mexicanos.

mahc / apr