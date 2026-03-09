Más Información
Washington, 9 mar- El presidente de EU, Donald Trump, insistió este lunes en la posibilidad de que su país opte por una "toma de control amistosa" de Cuba en un momento marcado por los estragos de la isla con motivo del bloqueo de crudo impuesto por Washington.
Trump aseguró en una rueda de prensa en Miami que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "está negociando" actualmente con representantes del Gobierno cubano (una afirmación que La Habana ha contradicho varias veces) y que podría darse "una toma de control amistosa".
"O puede que no sea una toma de control amistosa. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios, y en realidad no queremos ver eso", añadió el republicano.
ONU negocia con EU ingreso de combustible a Cuba para su misión humanitaria; acceso a recurso está "muy racionado", añade
"El régimen Castro ha sido brutal, pero vivían de Venezuela. Ahora ya no viven de Venezuela. Venezuela no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni nada. No sobrevivían sin Venezuela, no podrían haberlo logrado y les hemos cortado todo. Así que sí, van a hacer un trato o nosotros lo arreglaremos con igual facilidad", explicó el presidente.
Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Washington en enero, el Gobierno Trump cortó el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana y ha amenazado con imponer aranceles a todo país que envíe petróleo a la isla, lo que está estrangulando seriamente su economía.
En las últimas semanas Trump ha dicho varias veces que el Gobierno cubano está a punto de colapsar y ha mencionado la posibilidad de llevar a cabo una "toma de control amistosa".
Diplomáticos de EU se reúnen con líderes católicos en Cuba; abordan la necesidad de un cambio en la isla, según embajada
El mandatario también consideró hoy que Marco Rubio "está haciendo un gran trabajo" con Cuba, que "será recordado como el mejor secretario de Estado de la historia" y que tanto La Habana como el pueblo estadounidense confían en él.
Trump dice que la guerra en Irán está "prácticamente terminada"; la describe como una "excursión de corto plazo"
