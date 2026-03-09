Más Información

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos

Camiones estacionados, al asedio de los ladrones

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

La mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar combustible a con "fines humanitarios", en medio del bloqueo petrolero de facto que Washington aplica a la isla, afirmó este lunes en exclusiva a la AFP el representante del organismo en La Habana, Francisco Pichón.

Existen "intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios", declaró Pichón, quien subraya que el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU en Cuba está "muy racionado" debido a la .

"Cuando digo con fines humanitarios me refiero a para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia (...)" y "para garantizar los servicios vitales en estos centros de atención a personas y grupos vulnerables", aseguró Pichón.

