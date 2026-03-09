La ONU mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar combustible a Cuba con "fines humanitarios", en medio del bloqueo petrolero de facto que Washington aplica a la isla, afirmó este lunes en exclusiva a la AFP el representante del organismo en La Habana, Francisco Pichón.

Existen "intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de Estados Unidos para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios", declaró Pichón, quien subraya que el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU en Cuba está "muy racionado" debido a la crisis energética.

"Cuando digo con fines humanitarios me refiero a combustible para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia (...)" y "para garantizar los servicios vitales en estos centros de atención a personas y grupos vulnerables", aseguró Pichón.