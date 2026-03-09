Más Información
Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró
Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra
Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes
UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos
Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M
La ONU mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar combustible a Cuba con "fines humanitarios", en medio del bloqueo petrolero de facto que Washington aplica a la isla, afirmó este lunes en exclusiva a la AFP el representante del organismo en La Habana, Francisco Pichón.
Existen "intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de Estados Unidos para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios", declaró Pichón, quien subraya que el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU en Cuba está "muy racionado" debido a la crisis energética.
"Cuando digo con fines humanitarios me refiero a combustible para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia (...)" y "para garantizar los servicios vitales en estos centros de atención a personas y grupos vulnerables", aseguró Pichón.
