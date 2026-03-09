Más Información

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos

Camiones estacionados, al asedio de los ladrones

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

Sistemas de defensa de la interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde , en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Medios de y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló la cartera en un comunicado.

Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas, añadió la fuente.

"Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y . Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto", sentenció el ministerio.

La advertencia de las autoridades turcas tuvo lugar una hora después de que anunciara el cierre de su consulado en Adana, en el sureste de Turquía, e instara al personal no esencial abandonar el país "debido a los riesgos para la seguridad".

En un mensaje en X, la embajada estadounidense aconsejó también a sus ciudadanos que se encuentran en el sureste del país que dejen el territorio "ahora mismo".

Desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense el 28 de febrero, Irán ha respondido con ataques de misiles y drones en todo con el fin de golpear los activos estadounidenses en la región.

De momento, parecía no ser un objetivo, pese a que las tropas estadounidenses están estacionadas en varias de sus bases, entre ellas la base aérea de Incirlik, una importante instalación de la OTAN situada a las afueras de Adana.

Un primer misil lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo turco fue abatido el miércoles por las defensas aéreas turcas y la Alianza Atlántica.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, advirtió el sábado a Teherán al respecto y le pidió "prudencia".

"Hablamos con nuestros amigos en Irán y les dijimos que, si se trataba de un misil que perdió su rumbo, eso es una cosa. Pero si esto va a continuar (...) nuestro consejo es: tengan cuidado", afirmó.

El interceptado el miércoles pasado tenía como objetivo Turquía, confirmó el jueves a la AFP un responsable de la OTAN, sin brindar detalles sobre los medios militares utilizados para su interceptación.

