La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar y no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física.

A través de un comunicado, explicó que la mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto y reiteró la recomendación de no viajar a la región.

Explicó que dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada de México estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú.

Lee también Manifestantes marchan a Embajada de EU en México por intervención en Irán; exigen paz en Medio Oriente

Además, destacó que el resto de las embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.

La Cancillería indicó que a partir de las valoraciones de seguridad cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales.

Añadió que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que recomendó consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes para aquellos que cuenten con alguna reservación.

Lee también Impacta misil ruso en Járkiv, Ucrania; se reportan 10 muertos y 16 heridos

La dependencia reconoció el profesionalismo y la labor que ha realizado el personal que labora en las embajadas de la región, particularmente durante esta última semana.

Además, recordó los números de contacto de las embajadas en el Medio Oriente en caso de requerir asistencia o protección consular:

Embajada en Irán, +989121224463

Embajada en Israel, 054-316-6717

Embajada en Jordania, 0778 00 0494

Embajada en Qatar, 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita, +966557539374

Embajada en Kuwait, +965 9401 6333

Embajada en EAU, 504 54 0273

Embajada en Líbano, 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm