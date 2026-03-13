Llega a Cuba tercer envío de ayuda humanitaria de México; la isla agradece solidaridad del gobierno de Sheinbaum

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La Habana.- Los buques de apoyo logístico de la Papaloapan y Huasteco atracaron nuevamente este viernes en la bahía de La Habana con un tercer cargamento de ayuda humanitaria para .

Ambas embarcaciones habían llegado a la isla caribeña el pasado 28 de febrero con un segundo cargamento de ayuda humanitaria que contenía más de una tonelada mil 200 toneladas de alimentos, enviado para paliar la crisis del país, agravada por el asedio petrolero de EU.

“Arribando ahora al puerto de La Habana dos barcos con tercer envío de ayuda del gobierno y el pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba. Gracias México por su solidaridad con Cuba”, escribió en redes sociales la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.

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En la segunda carga de ayuda humanitaria, el Papaloapan portaba mil 078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transportaba 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de alimentos varios, que recolectaron varias organizaciones sociales con apoyo del gobierno de la Ciudad de México.

México envía ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Especial
México envía ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Especial

México, un "país hermano que ha mostrado una altura tremenda"

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con un total de unas 2 mil toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene, entre los dos envíos anteriores al de este viernes. El primero de ellos trajo a la isla 814 toneladas de alimentos.

Horas antes del arribo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó en una comparecencia televisiva el papel de México, y lo calificó de "país amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda", especialmente su presidenta, Claudia Sheinbaum.

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Además, se refirió a las informaciones que apuntaban a que las donaciones de México a la isla se estaban revendiendo en establecimientos estatales y las tachó de "campaña de intoxicación" de "fuerzas de derecha".

Es "mentira", "calumnia" e "intoxicación" para "descalificar" y "destruir" al gobierno cubano, argumentó el presidente de la isla caribeña.

"El país no le saca ningún provecho económico, el provecho es social" a este tipo de donaciones, remarcó Díaz-Canel, negando esas informaciones.

Por su parte, Sheinbaum, ha reiterado que su gobierno mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que suministren crudo a Cuba.

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