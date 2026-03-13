Más Información
Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”
Diputada del PT condena mantas de “narcopolíticos de Oaxaca” por voto contra reforma electoral; acusa intimidación de Morena
Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de “lamentable” voto en contra
Censura, arrestos y crisis política; estas son algunas de las polémicas que rodean al gobierno de Layda Sansores en Campeche
A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"
La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que el gobierno de la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha rápida procedente de EU cargada de armamento, según La Habana.
Díaz-Canel afirmó en una conferencia, en la que reconoció por primera vez contactos con el gobierno estadounidense, que “el hecho fue una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”.
Lee también Cuba tacha de "intoxicación" información sobre supuesta venta de donaciones de México; es un "país hermano" de "una altura tremenda"
El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EU en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del gobierno cubano.
El Ministerio del Interior de Cuba agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron. Cuatro tripulantes de la embarcación de EU murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos.
Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]