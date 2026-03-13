La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que el gobierno de la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha rápida procedente de EU cargada de armamento, según La Habana.

Díaz-Canel afirmó en una conferencia, en la que reconoció por primera vez contactos con el gobierno estadounidense, que “el hecho fue una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”.

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EU en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del gobierno cubano.

El Ministerio del Interior de Cuba agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron. Cuatro tripulantes de la embarcación de EU murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos.

