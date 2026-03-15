La asociación civil Humanidad con América Latina, a la cual el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la ciudadanía mexicana realizar donaciones para el pueblo cubano, fue recientemente autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones.

Al corte del 9 de marzo, la organización aparece en la lista de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, la entidad sin fines de lucro obtuvo su autorización el 9 de marzo de 2026 y está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave HAL260217NZ8.

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La asociación Humanidad con América Latina se encuentra en la lista de donatarías autorizadas, revocadas o canceladas, pendientes de publicar en el DOF / Foto: Captura de pantalla

Una revisión del certificado muestra que éste tiene una vigencia de cuatro años, por lo que estará vigente hasta el 9 de marzo de 2030.

En el listado, la asociación aparece bajo el rubro "L", es decir, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, abarcado en el artículo 79, fracción XXV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR); y está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Certificado del SAT de la asociación civil Humanidad con América Latina / Foto: Especial

¿Qué dice el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta?

El artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se refiere a que ciertas organizaciones no pagan Impuesto Sobre la Renta, siempre que no tengan fines de lucro y cumplan con las condiciones de la ley.

La Fracción XXV que es la que cubre el rubro de la Asociación Humanidad con América Latina señala:

XXV. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, dedicadas a las siguientes actividades:

a) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana.

b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos .

. c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

d) Promoción de la equidad de género .

. e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales.

f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

g) Participación en acciones de protección civil .

. h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

i) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.

j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

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Convocatoria, difundida por "La Jornada"

La convocatoria para donar a la asociación Humanidad con América Latina en apoyo al pueblo cubano no surgió inicialmente de la publicación en X del exmandatario mexicano, sino que ya había sido difundida a través de un desplegado en el diario La Jornada, un día después de que el SAT le otorgara la autorización para recibir donaciones.

Mensaje del expresidente López Obrador sobre Cuba, en el que pide donaciones / Captura de pantalla

A través del escrito bajo el título, "El destino de Cuba no nos es ajeno", los firmantes critican el bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla y lo consideran una agresión que afecta gravemente a su población. Argumentan que México y Cuba comparten una historia, cultura y relaciones de cooperación, por lo que ayudar al pueblo cubano es un deber moral y político.

Con dicho objetivo, anunciaron la apertura de la cuenta bancaria de la asociación civil.

"No se trata de una intromisión en 'conflictos ajenos'. La actual agresión al pueblo de Cuba y su legítimo gobierno ofende a quienes en México y otras latitudes se identifican con su humanismo y su fraternidad universal.

A partir de este día damos a conocer una cuenta bancaria de Banorte de la Asociación Civil Humanidad con América Latina: 1358451779, con clabe interbancaria 072180013584517792, con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables para la resistencia de nuestros hermanos y hermanas", señala la convocatoria.

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El llamado, firmado como responsables por Laura Esquivel y Carlos Pellicer López, fue acompañado por la adhesión de más de 200 personas, entre activistas, escritores y periodistas. Entre los firmantes destacan Elena Poniatowska, Carmen Lira Saade, Enrique Dussel, Fabrizio Mejía Madrid, José Hernández “Hernández” y Rafael Barajas “El Fisgón”, entre otros.

Cabe señalar que la gran mayoría de quienes suscriben el documento son articulistas, columnistas, fotógrafos, reporteros y editores del diario La Jornada.

Funcionarios respaldan a AMLO y hacen donaciones para Cuba

Tras el mensaje del expresidente, varios funcionarios respondieron al llamado y compartieron campturas de pantalla de las aportaciones realizadas. Entre ellos se encuentran: Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Javier Hidalgo Ponce, secretario del Deporte en la CDMX.

La titular de la Secretaría del Deporte en la CDMX publicó su donación tras el llamado del expresidente López Obrador / Foto: Especial

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente en la CDMX publicó su donación tras el llamado del expresidente López Obrador / Foto: Especial

Por su parte, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció al extitular del poder ejecutivo.

Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EEUU comete contra Cuba por eso #CubaNoEstáSola https://t.co/k3eaaAOM8x — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) March 15, 2026

Otras salidas de López Obrador de su retiro

Después de concluir su administración (2018-2024) y antes de pronunciarse sobre la situación en Cuba, Andrés Manuel López Obrador ha salido en dos ocasiones de su retiro de la vida pública.

La primera ocurrió el 30 de noviembre de 2025, cuando reapareció para anunciar la publicación de su libro Grandeza, editado por la española Planeta.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, anunció la publicación de su libro “Grandeza” este domingo 30 de noviembre de 2025. Foto: Especial

La segunda fue el 3 de enero, cuando condenó lo que calificó como una intervención militar estadounidense en Venezuela para capturar al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. “Presidente Trump: (…) recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez (…) Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano”, comentó.

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