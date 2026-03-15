Diputadas y diputados federales de oposición, de la bancada del PAN, exigieron al gobierno federal rendición de cuentas por la colecta convocada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para Cuba.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández promovió un Punto de Acuerdo al Congreso de la Unión para exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles remitan un informe detallado y documentado sobre los trámites realizados por la Asociación Civil "Humanidad con América Latina" para su constitución y obtención del estatus de donataria autorizada, incluyendo fechas exactas, documentos presentados y criterios de evaluación aplicados.

También solicitó conocer las razones por las cuales se otorgó la autorización en un tiempo récord de un solo día, cuando el procedimiento estándar puede extenderse por meses, y si se aplicaron excepciones o procedimientos acelerados, especificando la normatividad que los ampara.

Lee también PAN señala incongruencia del oficialismo ante crisis del país; prepara anuncio clave sobre su rumbo político

Además, pidió conocer los nombres y cargos de los funcionarios públicos involucrados en la aprobación, así como cualquier comunicación o intervención externa que haya influido en el proceso.

En el punto de acuerdo, pidió, además, las medidas de supervisión y auditoría implementadas para garantizar que los donativos recaudados no se utilicen para transferir recursos a regímenes extranjeros de manera irregular, incluyendo reportes sobre el destino final de los fondos y su deducibilidad fiscal.

Finalmente, exigió "conocer cualquier investigación interna o externa en curso relacionada con este caso, y las acciones correctivas o sanciones aplicables en caso de detectarse irregularidades".

Lee también Reforma laboral de 2019 impulsa liderazgo sindical de mujeres, afirma la Secretaría del Trabajo; presencia en dirigencias casi se duplica

Por si parte, la diputada del PAN, Noemí Luna, criticó que López Obrador haya salido a la escena publica para apoyar a lo que llamó "una dictadura".

"Apoya a Cuba, a Venezuela y a Irán. Entre dictadores se protegen. López Obrador nunca fue demócrata, pero tampoco buena persona. Con las y los mexicanos jamás se ha solidarizado ni asumido responsabilidad por su corrupción, violencia y desastre que dejó en el sistema de salud", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em