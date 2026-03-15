Gracias a la reforma laboral de 2019, el liderazgo sindical de las mujeres se ha fortalecido, aseguró el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Detalló que, a más de seis años de la reforma laboral, 939 mujeres han accedido a la secretaría general de su sindicato, lo que refleja un cambio estructural en la integración de los órganos de decisión.

Destacó que esto significa que la presencia femenina al frente de directivas sindicales prácticamente se duplicó, al pasar de 8.9% en 2021 a 17.8% en 2025.

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El Centro Federal Laboral recalcó que este avance no se limita a las secretarías generales, pues de las 78 mil 175 carteras sindicales registradas hasta el 2025, 23 mil 632 son ocupadas por mujeres, lo que representa una participación del 30% en los espacios de representación y toma de decisiones dentro de los sindicatos.

Subrayó que este crecimiento sostenido responde al cumplimiento del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación de garantizar la representación proporcional en razón de género en la integración de las directivas sindicales, un principio que forma parte del nuevo modelo democrático impulsado por la reforma de 2019.

Para hacer efectivo este mandato, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verifica en cada Toma de Nota que la integración corresponda al porcentaje de mujeres y hombres afiliados a cada organización. Además, el Centro implementó en su plataforma de registro una herramienta automatizada que permite a los sindicatos calcular previamente si cumplen con la proporcionalidad exigida por la ley.

El Centro Federal Laboral afirmó que ha garantizado que todas y cada una de las Tomas de Nota cumplan con esta regla y con este principio. “Cuando una directiva sindical no acredita cumplir con la proporcionalidad de género, el Centro le otorga una prórroga para que el sindicato reponga su elección y se ajuste a la regla”, precisó.

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“Los hechos confirman que la democracia sindical en México avanza hacia dirigencias más incluyentes y representativas. La participación de las mujeres ya no es una excepción, es una tendencia sostenida que redefine el liderazgo en el sindicalismo y asegura que las mujeres participen, decidan y lideren”, enfatizó.

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