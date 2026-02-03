Tras anunciar el Centro de Justicia Laboral para los jornaleros de San Quintín, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que debe haber inspecciones laborales.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que su administración se está poniendo de acuerdo con el gobierno de Baja California y la Secretaría del Trabajo para hacer las inspecciones.

“Y garantizar, más allá de la sanción que en todo caso debe existir, lo que necesitamos es la garantía de que en efecto no son estas jornadas extenuantes y se pague adecuadamente”, dijo al acusar destajo.

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral

“Tenemos que garantizar que esa manera de explotación no siga subsistiendo y que haya un trabajo digno vinculado con el trabajo agrícola, entonces para eso es el centro de justicia, pero van a iniciar inspecciones”, añadió la Mandataria federal.

Señaló un cambio en la ley de comercio exterior que tome en cuenta los conceptos “laboral” y “ambiental”, y a partir de ahí un “certificado laboral de exportación”. Aseguró que ya se habló con los empresarios.

