México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Tras anunciar el Centro de Justicia Laboral para los jornaleros de San Quintín, la presidenta indicó que debe haber inspecciones laborales.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en , Sheinbaum Pardo señaló que su administración se está poniendo de acuerdo con el gobierno de Baja California y la Secretaría del Trabajo para hacer las inspecciones.

“Y garantizar, más allá de la sanción que en todo caso debe existir, lo que necesitamos es la garantía de que en efecto no son estas jornadas extenuantes y se pague adecuadamente”, dijo al acusar destajo.

“Tenemos que garantizar que esa manera de explotación no siga subsistiendo y que haya un trabajo digno vinculado con el trabajo agrícola, entonces para eso es el centro de justicia, pero van a iniciar inspecciones”, añadió la Mandataria federal.

Señaló un cambio en la que tome en cuenta los conceptos “laboral” y “ambiental”, y a partir de ahí un “certificado laboral de exportación”. Aseguró que ya se habló con los empresarios.

