Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Después de que este lunes quedó abierto en su totalidad con la inauguración de Santa Fe a Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a las personas a subirse al .

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se quedó “con el ojo cuadrado” por la modernización de la del Metro.

“¿Ya se subieron todos al Tren? La estación Observatorio está impresionante. La Línea 1 del Metro, que iniciamos nosotros la recuperación, luego Martí (Batres), luego Clara (Brugada) la terminó, y quedó”, expresó.

“Esa estación de Observatorio, es muy grande, todavía quedan algunos trabajos que hay que hacer alrededor, pero la verdad sí está; yo me quedé con el ojo cuadrado. ¡Vayan al Tren! La verdad está muy bonito, muy bonito”, expresó al destacar el .

Indicó que en el primer día de la apertura en su totalidad, “se súper llenó”.

“Vamos a pedirle descuentos a Banobras para INAPAM”, dijo la titular del Ejecutivo sobre El Insurgente.

