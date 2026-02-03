Después de que este lunes quedó abierto en su totalidad con la inauguración de Santa Fe a Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a las personas a subirse al Tren México-Toluca “El Insurgente”.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se quedó “con el ojo cuadrado” por la modernización de la estación Observatorio del Metro.

“¿Ya se subieron todos al Tren? La estación Observatorio está impresionante. La Línea 1 del Metro, que iniciamos nosotros la recuperación, luego Martí (Batres), luego Clara (Brugada) la terminó, y quedó”, expresó.

“Esa estación de Observatorio, es muy grande, todavía quedan algunos trabajos que hay que hacer alrededor, pero la verdad sí está; yo me quedé con el ojo cuadrado. ¡Vayan al Tren! La verdad está muy bonito, muy bonito”, expresó al destacar el Puente Atirantado.

Indicó que en el primer día de la apertura en su totalidad, “se súper llenó”.

“Vamos a pedirle descuentos a Banobras para INAPAM”, dijo la titular del Ejecutivo sobre El Insurgente.

apr