Inauguran último vagón del Tren Interurbano: ¿cuáles son sus estaciones y cuánto cuesta viajar de CDMX a Toluca?

La conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México entra en una nueva etapa. Este lunes 02 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la operación total del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, una de las obras de movilidad más importantes del país, al ponerse en marcha las estaciones Santa Fe y Observatorio, las últimas que faltaban para completar el recorrido.

Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez en la inauguración del Tren Interurbano. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Acompañada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, la mandataria destacó que con esta apertura se consolida un sistema de transporte que promete reducir tiempos de traslado, mejorar la calidad de vida de miles de usuarios y fortalecer la integración metropolitana entre ambas entidades.

Previo al corte de listón del tramo Santa Fe–Observatorio, Sheinbaum explicó que la construcción de esta sección enfrentó importantes desafíos técnicos y ambientales. Detalló que uno de los puentes del proyecto atravesaba un manantial activo, considerado uno de los pocos manantiales vivos que quedan en la Ciudad de México.

Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez en la inauguración del Tren Interurbano. Foto: Fernanda Rojas

Para evitar su afectación, se tomó la decisión de construir un puente atirantado, el cual se ubica en la zona popular de Santa Fe y se ha convertido en un ejemplo de infraestructura sustentable dentro del Tren Interurbano México-Toluca.

¿Cuánto cuesta viajar de la CDMX a Toluca en el Tren Interurbano?

Uno de los aspectos que más interés ha generado entre los usuarios es el precio del Tren Interurbano México-Toluca. De acuerdo con Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el costo del boleto para viajar de Observatorio a Toluca será de 90 pesos.

Esto cuesta viajar de la CDMX a Toluca en el Tren Interurbano. Foto: Especial

Sin embargo, la tarifa del tren varía dependiendo del número de estaciones recorridas y del origen-destino del viaje, según información oficial del sistema:

Una estación dentro del Edomex o la CDMX: 15 pesos

Dos o tres estaciones dentro del Edomex: 20 pesos

Viaje entre Santa Fe y Observatorio: 25 pesos

Viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma: 60 pesos

Viaje de terminal a terminal (Zinacantepec–Observatorio): 100 pesos

Estos precios buscan mantener una tarifa accesible frente a otras opciones de transporte entre la CDMX y Toluca.

De acuerdo con Banobras, actualmente el Tren Interurbano moviliza a 150 mil personas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Estas son todas las estaciones del Tren Interurbano “El Insurgente”

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, cuenta con siete estaciones a lo largo de su recorrido, entre las que destacan:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

De acuerdo con información oficial, la frecuencia de paso de los trenes es de aproximadamente 10 minutos, lo que permitirá un flujo constante de pasajeros en horas pico.

Usuarios estrenan recorrido completo del Tren Interurbano México-Toluca (02/02/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Horarios de operación del Tren Interurbano México-Toluca

El horario del Tren El Insurgente está diseñado para cubrir la demanda diaria de estudiantes, trabajadores y viajeros:

Lunes a viernes: 05:00 a 00:00 horas

Sábados: 06:00 a 00:00 horas

Domingos: 07:00 a 00:00 horas

¿Cómo ingresar y pagar en el Tren Interurbano?

El acceso se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual es personal e intransferible. Esta tarjeta permite el ingreso directo a los andenes y facilita la conexión con otros sistemas de transporte de la CDMX.

Asimismo, los usuarios pueden adquirir boletos en los módulos ubicados en el acceso de cada estación del Tren El Insurgente, lo que amplía las opciones de pago para quienes viajan de forma ocasional.

