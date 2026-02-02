¿Qué ver en Netflix en febrero?; entérate de los próximos estrenos de la plataforma

La plataforma de Netflix promete traer estrenos mágicos para este segundo mes del año. Cada mes, el catálogo de contenido se abastece con la llegada de nuevas películas, series, documentales, cortometrajes y eventos en vivo; dando más opciones a los espectadores para disfrutar sus ratos libres.

En esta ocasión, la plataforma de streaming ofrecerá una gran variedad de producciones audiovisuales, desde series deportivas, dramáticas y de acción, hasta show de comedia, románticas historias de k-dramas y enigmáticos documentales de personajes emblemáticos.

Con un total de 9 series (entre ellas nuevas temporadas), 2 documentales y 18 películas, Netflix les brindará a sus clientes un mes lleno de tardes de reuniones con amigos, noches familiares y muchas palomitas. Entre los estrenos más esperados este mes destacan Bridgerton y algunas franquicias reconocidas.

¿Qué series llegarán a Netflix?

En cuanto a series, Netflix ha optado por traer viejas producciones televisivas. Tal es el caso de The Vampire Diaries, Bones y ER: Sala de urgencias. Además de traer de regreso clásicas series, Netflix busca consentir a sus audiencias más grandes, con un toque de nostalgia y buenos momentos.

Bones (Temporada 1 a la 5 y de la 7 a la 12): la Dra. Temperance Brennan y su equipo de forenses llegarán a la plataforma para resolver crímenes el 1 de febrero.

(Temporada 1 a la 5 y de la 7 a la 12): la Dra. Temperance Brennan y su equipo de forenses llegarán a la plataforma para resolver crímenes el El abogado del Lincoln (Temporada 4): Mickey Haller, el famoso abogado defensor de Los Ángeles llegará a bordo de su clásico Lincoln el 5 de febrero.

(Temporada 4): Mickey Haller, el famoso abogado defensor de Los Ángeles llegará a bordo de su clásico Lincoln el Samuel: esta serie animada francesa de 2024 que retrata el paso de la infancia a la adolescencia y a la madurez psicológica llegará a la plataforma el 5 de febrero.

esta serie animada francesa de 2024 que retrata el paso de la infancia a la adolescencia y a la madurez psicológica llegará a la plataforma el ER: Sala de urgencias (Temporada 2 a la 15): este clásico drama médico protagonizado por Noah Wyle, George Clooney y Laura Innes se unirá a Netflix el 10 de febrero .

(Temporada 2 a la 15): este clásico drama médico protagonizado por Noah Wyle, George Clooney y Laura Innes se unirá a Netflix el . El arte de Sarah: este k-drama narra la historia de Sarah Kim, una mujer que crea una identidad falsa basada en mentiras y lujo en Seúl, llega el 13 de febrero.

En el barro (Temporada 2): este spin-off de "El Marginal" sigue la historia de Gladys Guerra, quien tras un secuestro fallido entra en la peligrosa cárcel de mujeres "La Quebrada"; llega el 13 de febrero.

(Temporada 2): este de "El Marginal" sigue la historia de Gladys Guerra, quien tras un secuestro fallido entra en la peligrosa cárcel de mujeres "La Quebrada"; llega el Stargate SG-1 (Temporada 1 a la 10): esta serie de ciencia ficción militar sigue al equipo SG-1, explorando la galaxia a través de una red de portales alienígenas; llega el 5 de febrero.

(Temporada 1 a la 10): esta serie de ciencia ficción militar sigue al equipo SG-1, explorando la galaxia a través de una red de portales alienígenas; llega el El agente nocturno (Temporada 3): Peter Sutherland, el agente reclutado para un programa secreto de inteligencia de EU regresará para seguir haciendo el bien el 19 de febrero.

(Temporada 3): Peter Sutherland, el agente reclutado para un programa secreto de inteligencia de EU regresará para seguir haciendo el bien el Bridgerton (Temporada 4, Parte 2): los últimos cuatro episodios de la temporada revelarán el destino del romance entre Benedict y Sophie llegan el 26 de febrero.

La nueva temporada de Bridgerton introduce a Sophie, una joven criada que se convertirá en el interés amoroso de Benedict. Foto: Netflix Liam Daniel

¿Qué películas se estrenarán en febrero?

En el caso de las cintas, la plataforma apostará por traer de regreso viejas franquicias, tanto para adultos como para los más pequeños de hogar. Con cintas de comedia, romance y tristeza, Netflix ofrecerá géneros para todos los gustos.

No te metas con Zohan: la famosa comedia de Adam Sandler llegará el 1 de febrero .

. Saga de Cincuenta Sombras de Grey: la romántica trilogía basada en los libros de E. L. James estará disponible el 4 de febrero .

. Rugrats en París: La película: esta cinta animada llena de bebés, aventuras y muchos pañales llega para reavivar la nostalgia el 6 de febrero.

El Gran Hotel Budapest: esta comedia de 2014 llega el 12 de febrero.

El tour universitario con Joe: esta cinta de comedia original de Netflix, protagonizada, dirigida y escrita por Tyler Perry, llegará el 13 de febrero.

Kung Fu Panda 3 llega a Netflix en febrero. Foto:AP

La celda de los milagros: la adaptación mexicana de la popular película coreana "Milagro en la celda" llega el 13 de febrero , protagonizada por Omar Chaparro y dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos.

, protagonizada por Omar Chaparro y dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos. Cómo ser soltera: esta comedia romántica protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson y Leslie Mann llega el próximo 13 de febrero.

Saga de Kung Fu Panda: las primeras tres películas de esta divertida franquicia animada llegarán el 15 de febrero , trayendo de regreso al panda favorito de los guerreros de kung fu.

, trayendo de regreso al panda favorito de los guerreros de kung fu. Cortafuego: este thriller psicológico original de Netflix sigue a Mara en la desesperada búsqueda de su hija Lide, quien desaparece en un bosque durante un incendio forestal; llega el 20 de febrero.

El diario de Bridget Jones: la treintañera y muy alocada Bridget está lista para mostrar su desastrosa vida amorosa a los espectadores el 20 de febrero.

Los locos Addams 1 y 2: las dos películas de esta singular y unida familia llegarán el 20 de febrero.

Mamma mia! y Mamma mia! Vamos otra vez: las dos cintas musicales llegan el 24 de febrero.

