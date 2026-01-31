¿Qué ver en Prime Video?; estas son las series y películas que llegan en febrero a la plataforma

El mes de enero trajo varios de los estrenos más esperados en plataformas de streaming, pero no te preocupes, ya que febrero promete ser igual de emocionante.

Si eres amante del entretenimiento y aún no sabes qué ver, aquí te dejamos la lista de series y películas que llegan este mes a Amazon Prime Video, donde probablemente podrás encontrar un título capaz de engancharte desde los primeros minutos:

El reality show de Eugenio Derbez, "LOL: Last One Laughing", regresa en febrero con una octava temporada . Foto: Prime Video.

Series que se estrenan en Prime Video en Febrero

Detective Alex Cross, Temporada 2 - 11 de febrero

El regreso de este drama de crímenes en D. C. nos muestra a Alex Cross, un detective y psicólogo forense brillante con la habilidad extraordinaria de meterse en la mente de los asesinos. quien se enfrentará con un vigilante despiadado que atenta contra los corruptos magnates multimillonarios.

LOL: Last One Laughing México, Temporada 8 - 13 de febrero

Descrita como la temporada más salvaje de LOL México hasta ahora. Diez intrépidos comediantes serán arrojados a una jungla despiadada donde hacer reír es su única arma de supervivencia. Bajo la mirada de Eugenio Derbez, los concursantes deberán superar a sus competidores para reclamar la corona como rey de la comedia de la selva. En este territorio salvaje, nadie está a salvo de convertirse en presa.

56 días - 18 de febrero

Cuando un cuerpo sin identificar aparece en un lujoso apartamento conectado a Oliver Kennedy y su nueva novia, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen el romance mortal de la pareja durante los últimos 56 días.

The CEO Club - 23 de febrero

Docuserie que ofrece una mirada más íntima a siete mujeres líderes, empresarias y CEO; cómo balancean su vida personal y profesional, cómo enfrentan nuevo retos y desafíos; y la fuerza de la colaboración entre mujeres.

Películas que se estrenan en Prime Video en Febrero

La meta es el amor - 4 de febrero

Cuando la productora de TV, Leah Caldwell, pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su ex, Jarrett Roy, llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro "La meta es el amor", que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah lo exploran. Leah se enfocará en su carrera hasta que la química con su ex desafíe sus prioridades.

Love Me, Love Me - 13 de febrero

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto. Pero su frágil estabilidad se ve sacudida por una rivalidad volátil con su mejor amigo, James —un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA—, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear.

Está basada en la novela exitosa de Wattpad de Stefania S.

El engaño - 25 de febrero

Cuando su tranquila vida en una remota isla se ve destrozada por el regreso de su vengativo antiguo capitán, una experta ex pirata debe enfrentarse a su sangriento pasado y desatar sus mortíferos talentos para salvar a su familia de un despiadado asedio.

Paul McCartney: Man on the run - 27 de febrero

Man on the Run lleva a los espectadores a un viaje íntimo y vulnerable a través de la extraordinaria vida de Paul tras la separación de los Beatles y la formación de Wings con su esposa Linda. El director Morgan Neville narra la carrera en solitario de McCartney mientras enfrenta desafíos emocionales, artísticos, personales y define una nueva década musical.

