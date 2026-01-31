Catherine O'Hara: ¿qué es la dextrocardia?; la anomalía congénita poco común que tenía la actriz de "Mi pobre angelito"

El pasado 30 de enero, se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara, conocida por interpretar a la mamá de Kevin MacCallister (Macaulay Culkin) en “Mi pobre angelito”, informó su equipo de representación.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz de 71 años, habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada del viernes a un hospital en Los Ángeles.

Los paramédicos habrían llegado a la casa de la estrella en el lujoso vecindario de Brentwood tras una llamada de emergencia, y la transportaron en estado "grave" a un centro médico en donde falleció, detalló el medio de comunicación.

O'Hara desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

¿Qué es la dextrocardia?

Según el medio New York Post, O'Hara vivía con una rara enfermedad llamada dextrocardia con situs inversus.

Sin embargo, no está claro si este diagnóstico jugó un papel en su muerte, pero aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la condición.

La Biblioteca Nacional de Medicina (NIH, por sus siglas en inglés), refiere a la dextrocardia como una afección en la cual el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax.

“Normalmente, el corazón apunta hacia el lado izquierdo. La afección está presente al nacer (congénita)”, detalló el sitio.

¿Cuáles son las causas y síntomas de la dextrocardia?

El corazón del bebé se desarrolla durante las primeras semanas del embarazo. Algunas veces, el corazón se voltea de manera que queda apuntando hacia el lado derecho del tórax, en lugar del lado izquierdo. Las razones para ello no son claras.

En tanto, no hay ningún síntoma de dextrocardia si el corazón es normal.

Las afecciones que pueden incluir la dextrocardia pueden causar los siguientes síntomas:

Piel azulada (cianosis)

Dificultad respiratoria

Insuficiencia para crecer y aumentar de peso

Fatiga

Piel y ojos amarillos (ictericia)

Piel pálida (palidez)

Infecciones repetitivas de los senos paranasales o del pulmón

