Despiden a Catherine O'Hara con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo a la actriz de "Mi pobre angelito"

Este 30 de enero se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara a los 71 años, famosa por sus emblemáticos personajes en películas como “Mi Pobre angelito” y “Beetle Juice”.

De acuerdo con el comunicado lanzado por su agencia, O'Hara murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”.

Su último proyecto fue la serie de comedia "The Studio" de Apple TV+, por el cual fue nominada el año pasado a un Emmy durante la edición 77.

Su legado en la pantalla quedará en la memoria colectiva y por ello, cientos de usuarios en redes sociales le rindieron homenaje donde recordaron los mejores momentos de la estrella de Hollywood.

La actriz Catherine O'Hara en escena de la película "Mi pobre angelito", 1990.

Despiden a Catherine O'Hara con las mejores frases e imágenes

Al difundirse la noticia, los usuarios recordaron su participación en exitosas películas que todos conocimos.

La estrella de Hollywood murió a los 71 años. Foto: Redes Sociales

Su rango actoral fue reconocido con el clip que lazó en el 2020, donde imitaba su icónico grito en "Mi Poble Angelito".

La estrella de Hollywood murió a los 71 años. Foto: Redes Sociales

Los internautas recordaron que su voz vivirá en "Sally" de "El Extraño Mundo de Jack".

La estrella de Hollywood murió a los 71 años. Foto: Redes Sociales

Asimismo, se mencionó que la actriz se reencontró con su gran amigo, el fallecido comediante John Candy.

La estrella de Hollywood murió a los 71 años. Foto: Redes Sociales

Entre la ola de comentarios, la tierna despedida de Macaulay Culkin, dejó sin palabras a muchos al escribir:

"!Mamá! pensé que teníamos tiempo. Yo quería más, quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir... Te amo, nos vemos luego".

La estrella de Hollywood murió a los 71 años. Foto: Redes Sociales

*Con información de Reyna Domínguez

