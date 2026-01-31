Los mejores memes que dejó el show de Kanye West en CDMX; así reaccionaron en redes

El rapero estadounidense, Kanye West, ha regresado a los escenarios mexicanos tras 17 años de ausencia. La noche del pasado 30 de enero, el exesposo de Kim Kardashian ofreció su primer concierto en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Entre temas como "Can´t tell me nothing", "Mercy", "Blood on the leaves", "On sight" y "Bound 2"; el cantante llevó a cabo exitosamente la primera fecha en la capital mexicana y se espera que su segundo show nacional cierre satisfactoriamente este 31 de enero.

West no solo lleno el recinto, sino que sorprendió a sus fans con un espectáculo sencillo, pero no simple, que contrastó con la extravagancia, la ostentosidad y el gran ego que han caracterizado al rapero durante su carrera.

Lee también Kanye West regresa a México después de 20 años de ausencia; estuvo en la Monumental Plaza de Toros

Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros de la CDMX

Este espectáculo del polémico rapero ha sido uno de los conciertos más esperados del 2026, pues la última vez que el cantante se presentó frente al público nacional, fue en octubre de 2008 como parte del "Glow in the Dark Tour".

Ante esto, el concierto de Kanye West se ha convertido en tendencia en redes sociales, siendo uno de los temas más comentados del momento y dejando una ola de memes.

Así estoy llorando porque por fin estoy escuchando Ghost Town de Kanye West en vivo (estoy en mi cuarto pero soy de México) https://t.co/Q0DhOwi6hQ — :o (@_batipibe_) January 31, 2026

El concierto fue transmitido a través de Vix Premium.

Memes del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros de la CDMX. Foto: X

Otros usuarios se burlaron de los fanáticos de West que estaban diciendo que sus presentaciones eran shows históricos.

not los fans mecos de kanye west diciendo que está haciendo historia con su concierto en cdmx pic.twitter.com/lSv3jxJ94i — eduardi (@eduxrdi) January 31, 2026

El momento en el que salió North West para compartir el escenario con su papá fue muy celebrado.

Memes del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros de la CDMX. Foto: X

La sencillez del concierto causó la burla de algunos usuarios, quienes esperaban que el cantante llegará con toques de su personalidad en últimos años.

Memes del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros de la CDMX. Foto: X

La mercancía con símbolos Nazi fue muy comentada entre fans y usuarios.

Memes del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros de la CDMX. Foto: X

Otros usuarios comentaron que volverían a gastar para poder asisitr al concierto.

¿Qué si volvería a gastar en Kanye West? pic.twitter.com/pR6dfOoQdA — ☁️ (@izabellatal) January 31, 2026

Por último, algunos internautas hicieron referencia al audio viral que el cantante retomó para poner en su concierto.

Memes del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros de la CDMX. Foto: X

También te interesará:

¿Por qué los pandas gigantes dejaron de estar en peligro de extinción?; conoce la razón

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu