La extravagancia y gran ego que caracteriza al rapero estadounidense Kanye West contrastó con la sencillez, pero no simpleza, que tuvo su producción para su primer concierto en la Monumental Plaza de Toros México, cuyo plus fue la presencia de su hija mayor North West, quien hizo su debut ante 40 mil personas.

El rodeo de la Plaza México no presentó estructuras aparatosas, ni columnas de luces o ningún otro elemento que las grandes estrellas que se han presentado ahí han llevado, tan sólo el piso completamente blanco y desde las alturas del recinto, proyectores que le daban con sus imágenes y luz el aspecto de suelo lunar, fueron 1,452 metros cuadrados sólo para West y nadie más.

17 años de ausencia en los escenarios de México se rompieron cuando el rapero norteamericano, actualmente conocido como Ye, apareció en el centro de este histórico lugar y con el micrófono abierto, abrió el show con el coro de Heartless, despertando la emoción de sus fans inmediatamente.

Moviéndose de un lado a otro, confiando que su sola presencia bastaba para llenar ese espacio, el exesposo de Kim Kardashian interpretó Can´t tell me nothing, Mercy, Blood on the leaves, On sight, Bound 2, por mencionar algunas.

Después de 50 minutos de concierto apareció su invitada de la noche, vestida con un yomper negro y luciendo una larga cabellera verde agua, North West acompañó a su padre cantando Only One, miss Westie también estuvo a su lado cuando interpretó Carnival y su versión de Everybody, de Backstreet Boys. Pero su primogénita tenía una sorpresa más quedar, North West estrenó su canción Piercing on my hand, confirmando de esta manera que la estafeta ha sido pasada y la Plaza de Toros fue testigo del debut profesional de la dolescente.

Al grito de "¿Están listos finalmente para ese álbum Bully?", Kenye dio paso a los temas de su nueva producción Bully, de la cual dejó escuchar los temas Preacher Man, Beauty and the Beast, All the love, y cuando la frase "Bésame mamá, como tú sabes..." se escuchó en la Plaza de Toros México, fue la señal de que el turno de Last Breath había llegado, colaboración que hizo con Peso Pluma, sobre el cual había trascendido que apareciera en ese momento, pero esta reunión en escenano se dio.

Con su imagen proyectada en todo el diámetro del ruedo, Kanye interpretó Famous y para su sorpresa el tema fue coreado por todo el público presente, mientras la voz de Rihanna se escuchaba de fondo, para después darle paso a Run This Town y Four Five Seconds.

El set incluyó también Jesus Walks, una de las canciones que definieron su irrupción a principios de los años 2000 y que desde entonces colocó la fe y el conflicto moral en el centro de su propuesta artística; le siguieron Through the wire, Goodlife, Homecoming, All of the lights, Stronger y Ghost town, en este momento North West volvió a salir al escenario para pararse al lado de su padre, quien al terminar la canción caminó tranquilamente a una de las puertas de la plaza, poniendo fin de esta manera a dos horas y media de concierto, donde hizo un recorrido por su historia musical y mostró su nueva etapa con Bully.

