Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

El concierto de está a solo unos días, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber sobre este evento: fechas, horarios, ubicación y cómo llegar, para que solo te preocupes por disfrutar y cantar los éxitos de Ye.

El rapero estadounidense ha generado gran expectativa entre los fanáricos mexicanos con sus dos presentaciones en “La Monumental”, que marcarán su regreso al país tras casi 20 años de ausencia. Temas como "Stronger" volverán a escucharse en vivo ante miles de fans.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kanye West en CDMX?

Kanye West se presentará este viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026 en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

En cuanto al horario, el concierto se mantiene programado para las 20:00 horas en ambas fechas. Esto luego de un ajuste logístico, ya que originalmente coincidía con el partido América vs Necaxa de la Liga MX, el cual fue reprogramado a las 16:00 horas.

¿Dónde está y cómo llegar a la Plaza de Toros México?

La Plaza de Toros México se ubica en Cerrada Augusto Rodin 130, Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Aunque es posible llegar en automóvil particular, se recomienda utilizar transporte público debido al tráfico y la alta afluencia esperada. Las opciones más cercanas son:

  • Estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús (caminar aproximadamente cinco minutos).
  • Estación San Antonio de la Línea 7 del Metro (caminata de alrededor de 10 minutos).

Ambas alternativas permiten un acceso relativamente rápido al recinto.

¿Dónde ver el concierto de Kanye West?

Para quienes no puedan asistir presencialmente, los conciertos también estarán disponibles vía streaming a través de ViX, con la suscripción mensual de la plataforma. Además, existe la opción de adquirir un acceso individual al stream oficial en yemexicocity.com.

Sea cual sea la opción que elijas, los shows de Kanye West prometen convertirse en uno de los eventos más destacados del arranque de año en la capital, con un recorrido por su trayectoria musical que va desde The College Dropout y Graduation hasta Donda 2.

