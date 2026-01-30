Las 10 ciudades de México que visitará la Copa del Mundo; conoce las fechas

La gira del trofeo de la Copa del Mundo está cerca de llegar a Norteamérica, a las sedes anfitrionas del siguiente Mundial 2026 y dará inicio en la Ciudad de México el 26 de febrero y después recorrerá 37 ciudades más de Canadá, Estados Unidos y México.

Después de los días 26 y 27, continuará su ruta norteamericana donde visitará las 16 ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo y otros 22 mercados; la gira que se encuentra actualmente en Uzbekistán recorrerá 30 federaciones miembro.

En México, estará en 10 ciudades . Iniciará en CDMX y finalizará en el mismo punto el 8 de junio, pero antes de concluir su camino pasará por Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, entre otros sitios.

¿Qué ciudades de México visitará el trofeo de la Copa del Mundo?

A continuación, te dejamos las 10 ciudades de México y las fechas en las que será mostrada el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA.

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

20 de marzo: Chichén Itzá

21 y 22 de marzo: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

Posteriormente seguirá su ruta en Estados Unidos, misma que será interrumpida para visitar Canadá y después regresar a suelo estadounidense.

Cafú sostiene la Copa del Mundo que hará un recorrido por Norteamérica. FOTO: FIFA.com

¿Cuándo llega la Copa del Mundo a la Ciudad de México?

El trofeo original de la Copa del Mundo estará dos veces en la Ciudad de México: 26 y 27 de febrero primeramente y del 5 al 8 de junio.

